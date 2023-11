Barricadé devant le QG de la police : Christian Gagné non responsable criminellement

L'ex-militaire qui avait semé l'émoi pendant la soirée du 10 octobre devant le quartier général du Service de police de Saguenay (SPS) est reconnu non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux.

Christian Gagné faisait face à cinq chefs d'accusation, soit menaces de mort, menaces à des biens matériels, incendie criminel, entrave au travail des policiers et nuisance publique.

L'homme s'était présenté au carré Davis, dans l'arrondissement de Jonquière, au volant de son véhicule avec un bidon d'essence et un chandail en feu. Il menaçait de faire exploser le quartier général de la police.

Un rapport d'évaluation psychiatrique présenté à la cour a révélé qu'il souffrait de stress post-traumatique et qu'il était en perte de contact avec la réalité.

On a admis les gestes, on a admis les faits, mais on n'a pas admis l'intention coupable, donc ça nous amène à un verdict de non-responsabilité criminelle , a relaté l'avocat de Christian Gagné, Me Charles Cantin.

Les chefs d'accusation de menaces ont été abandonnés. C'est pour les autres chefs qu'il a reçu un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.

Parmi ses conditions de remise en liberté, l'homme devra continuer de prendre sa médication et ne pas harceler les policiers de Saguenay, entre autres.

Il est en liberté, oui, mais une liberté relative. Il y a quelques conditions à respecter, mais je pense que c'est à Monsieur de faire son bout de chemin, dans le chemin de la réhabilitation au niveau de sa santé , a-t-il ajouté.

Avec les informations de Claude Bouchard