L’économie circulaire au cœur du congrès Zéro déchet à Vancouver

La pollution, la circulation, les eaux usées et l’absence de verdure dans les villes font partie des nombreux dossiers abordés à l'évènement annuel Zéro déchet au Centre des congrès de Vancouver le 1er et 2 novembre.

À cette grande rencontre organisée par Metro Vancouver, une panoplie de conférenciers, des représentants de municipalités, des chefs d’entreprise et des particuliers se penchent sur l’économie circulaire, notamment dans les villes.

Les villes c’est compliqué, parce qu'elles ont beaucoup d’enjeux , explique Denis Crevier, conseiller stratégique pour Global Infrastructure Hub. Ce sont des écosystèmes complexes .

D’après lui, les villes devraient avoir une révolution réglementaire pour simplifier la bureaucratie et développer un plan d’ensemble sur plusieurs années avec le privé. Ceci permettrait d'intégrer des concepts d’économie circulaire, mais également de financer le projet et refaire la ville .

C'est quoi l'économie circulaire?

L'économie circulaire préserve et récupère le plus de valeur possible des ressources en réutilisant, réparant, reconditionnant, refabriquant, convertissant ou recyclant des produits et des matériaux.

Le congrès Zéro déchet décrit la circularité comme une économie qui élimine les déchets, garde les ressources en circulation et régénère les systèmes naturels.

