Groupe TVA supprimera 547 emplois

Le Groupe TVA a annoncé jeudi la mise à pied de 547 employés, soit 31 % de son effectif, dans le cadre d'une restructuration qui comprend la refonte de son secteur de l'information, la fin de ses activités de production interne en contenu de divertissement et l'optimisation de son parc immobilier.

Parmi les 547 employés qui seront licenciés, on en compte 300 en production interne, 98 liés aux opérations des stations régionales de TVA et 149 dans d'autres secteurs.

Les personnes touchées recevront un préavis de licenciement d'au moins 16 semaines, a indiqué le Groupe par voie de communiqué.

Québecor explique ce chambardement majeur, notamment, par les changements médiatiques dus à la multiplication des plateformes de diffusion numérique sur demande [Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV+, Crave, Tou.tv EXTRA, Peacock, Roku, Hulu, etc.] et par l'absorption gigantesque des revenus publicitaires par les géants du web [Google, YouTube, Facebook, Instagram, Tik Tok, X, etc.]

Du même souffle, Québecor révèle les résultats financiers du troisième trimestre de Groupe TVA. L'entreprise a cumulé un déficit de près de 13 M $ pour son secteur Télédiffusion alors qu'il était de 1,6 M$ à pareille date l'année dernière.

Les personnes touchées recevront un préavis de licenciement d'au moins 16 semaines, a indiqué le Groupe par voie de communiqué.

Contrairement aux émissions matinales Salut Bonjour et Salut Bonjour Week-end, aux bulletins de nouvelles, aux contenus d'information de TVA et de LCN, de même que certaines émissions de TVA Sports, ses émissions de divertissement ne seront plus produites à l'interne. Les émissions Le Tricheur, La Poule aux oeufs d'or et VLOG demeureront à l'antenne de TVA, mais leur production sera dorénavant entre les mains de producteurs externes.

Le Groupe TVA avait annoncé, en février dernier, la suppression de 240 postes, dont 140 directement à TVA.

À lire aussi : TVA : les abolitions de postes touchent davantage les non-syndiqués, dit le SCFP

Avec les informations de La Presse canadienne