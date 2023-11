Groupe TVA supprimera 547 emplois

Groupe TVA a annoncé jeudi la mise à pied de 547 employés, soit près de 40 % de son effectif, dans le cadre d'une restructuration qui comprend la refonte de son secteur de l'information, la fin de ses activités de production interne de contenu de divertissement et l'optimisation de son parc immobilier.

Parmi les 547 employés qui seront licenciés, on en compte 300 en production interne, 98 liés aux opérations des stations régionales de TVA et 149 dans d'autres secteurs.

Les personnes touchées recevront un préavis de licenciement d'au moins 16 semaines, a indiqué l'entreprise par voie de communiqué.

Groupe TVA explique notamment ce chambardement majeur par les changements médiatiques dus à la multiplication des plateformes de diffusion numérique sur demande [Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV+, Crave, Tou.tv EXTRA, Peacock, Roku, Hulu, etc.] et par l'absorption gigantesque des revenus publicitaires par les géants du web [Google, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, X, etc.] .

Du même souffle, Groupe TVA révèle ses résultats financiers du troisième trimestre. L'entreprise a cumulé un déficit de près de 13 millions de dollars pour son secteur télédiffusion alors qu'il était de 1,6 million à pareille date l'année dernière.

Le modèle d'affaires de la télévision traditionnelle est dorénavant bouleversé pour toujours.

En conférence de presse, le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a fait une démonstration, chiffres à l’appui, du portrait de l’industrie avec l’impact des plateformes payantes. Ces dernières rejoignent plus d’auditeurs que la télévision, créneaux démographiques à l’appui.

Nous avons le devoir de sauver TVA , a ajouté le PDG.

C’est plus qu’une marque, c’est un véhicule historique pour notre culture, notre langue.

Il a assuré qu’il ne s’agissait pas de la fin de TVA et qu’il voulait en demeurer propriétaire.

Contrairement aux émissions matinales Salut bonjour et Salut bonjour week-end, aux bulletins de nouvelles, aux contenus d'information de TVA et de LCN, de même qu'à certaines émissions de TVA Sports, ses émissions de divertissement ne seront plus produites à l'interne. Le tricheur, La poule aux oeufs d'or et VLOG demeureront à l'antenne de TVA, mais leur production sera dorénavant entre les mains de gens de l'externe.

Groupe TVA a également annoncé l'optimisation de son parc immobilier. L'entreprise dit être en réflexion quant à la prochaine vocation du bâtiment de son siège social, situé au 1600, boulevard de Maisonneuve Est , et vouloir concentrer ses activités dans le bâtiment du 4545, rue Frontenac, à Montréal.

La direction souhaite entamer une discussion avec les autorités municipales de Montréal et le gouvernement du Québec, eu égard à la pénurie de logements, sur la possibilité de convertir l'immeuble en logements sociaux , peut-on lire dans le communiqué diffusé par le groupe, jeudi après-midi.

L'immeuble de la rue Frontenac accueillera les équipes des médias de Québecor et des magazines de TVA Publications.

Groupe TVA a aussi annoncé que TVA Québec assurera désormais l'enregistrement des bulletins de nouvelles de toutes les stations régionales. Même si l'entreprise dit qu'elle procédera à une réduction de son parc immobilier en région , elle assure que les antennes de TVA de l'Est-du-Québec, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de Sherbrooke et de Trois-Rivières seront maintenues.

Groupe TVA avait annoncé, en février dernier, la suppression de 240 postes, dont 140 directement à TVA.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente les employés de TVA, a vivement réagi à l'annonce des coupes dans l'entreprise, déclarant que les employés sont sous le choc .

Le plan de restructuration annoncé aujourd'hui est complexe et demandera analyse et réflexion. Les raisons qui y ont mené sont nombreuses, mais on peut déjà dire que le déclin des revenus publicitaires de TVA au profit des géants du numérique a été décisif. Il y a donc un examen de conscience à faire à travers la société québécoise , a-t-il ajouté.

Le ministre québécois de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, fait un constat similaire à celui du PDG de Québecor : Le système actuel ne fonctionne plus dans un contexte numérique.

Il croit qu'une discussion s'impose avec les entreprises de presse pour voir comment le gouvernement peut adapter son aide au contexte actuel.

C’est pas juste une question d’argent, c’est une question d’architecture. L’arrivée des plateformes, l’arrivée des GAFAM qui se sont accaparées 75-80 % de l'assiette publicitaire dans le monde numérique, cela a tout changé. Donc c c’est l’architecture de la maison comme telle qui ne tient plus la route. le système actuel ne fonctionne plus parce qu’il est hérité d’une autre époque, a expliqué le ministre Lacombe.

À Ottawa, la ministre canadienne du Patrimoine Pascale St-Onge a déclaré qu'il s'agit d'une dure nouvelle pour l'industrie .

Ces dix dernières années, on constate que les géants du Web ont déstabilisé le secteur des médias d’information et le secteur culturel. Notre gouvernement reste convaincu de la nécessité d’avancer avec la mise en oeuvre des lois sur la diffusion continue en ligne et les nouvelles en ligne afin de créer un environnement favorable à la viabilité des médias d'information et du secteur de l'audiovisuel. Non seulement cela est-il nécessaire pour la réussite économique de nos industries médiatiques et culturelles, mais ça l'est aussi pour la santé de notre société et de notre démocratie .

Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet a décrit la restructuration de TVA comme un coup de semonce dramatique : plus de 500 artisans de la télévision mis à pied, l’industrie fragilisée comme jamais et notre culture en français affaiblie. D’abord, [il faut faire preuve de] compassion. Ensuite, protéger nos médias contre le piratage des géants d’Internet.

Avec les informations de La Presse canadienne