Le deuil est-il une affaire de jeunes? L’organisme Evergreen Brickworks tente de répondre à cette question les 4 et 5 novembre avec la performance Walk With Me While I Remember You de la compagnie torontoise Mammalian Diving Reflex.

Cette création, présentée dans le cadre du festival Good Mourning, propose à un spectateur après l’autre de passer quelques minutes à suivre de jeunes Torontois sur les chemins de l'espace Evergreen Brickworks pour les écouter raconter leur deuil et leur tristesse.

Des jeunes partagent leur expérience du deuil à travers le théâtre.

Les huit acteurs non professionnels ont en commun d’être à l'aube de leur vie d'adulte et d’avoir perdu quelqu’un ou vivant avec une maladie qui réduit drastiquement l’espérance de vie. Ils partagent leur expérience et participent à la création d’un espace pour célébrer la vie et sa fragilité.

Le deuil est un sujet particulièrement vaste et pour Craig McCorquodale, il était essentiel de construire ce spectacle en suivant un sentier à la fois réel et symbolique.

C'est important de faire un projet qui se déroule dans un lieu dédié et, en même temps, qu’il soit socialement dédié, créé avec des personnes qui donne du sens à l'histoire pour la population locale , explique le metteur en scène.

Le monde semble si polarisé aujourd’hui qu’il est difficile de trouver un environnement où on peut parler de nos différences et montrer que les humains sont des êtres complexes

Garder le lien

Sans être imaginé comme tel, le spectacle touche naturellement à cette nouvelle règle plus ou moins tacite qui régit désormais la création artistique, soit d'associer les personnes concernées au processus, surtout sur des sujets sensibles : les jeunes qui se produisent dans Walk With Me While I Remember You ont été invités par l’entremise de professionnels, comme des thérapeutes.

Parmi les protagonistes, il y a Sofie qui a dû vivre avec la perte de sa mère.

Dans le spectacle, elle raconte comment sa principale figure féminine a façonné bien des aspects de sa personnalité et comment elle reste connectée avec son souvenir à travers les pratiques qu’elles ont partagé ensemble : ma mère et moi jouions du piano et elle m’aidait à m’exercer, donc pendant la marche, je joue un peu de piano et je montre comment ce qu’elle m’a transmis tient toujours une part importante dans ma vie.

Ouvrir en mode plein écran Le spectacle se déroule dans le cadre du festival « The Good Mourning » (Le bon deuil) qui se tient à Evergreen Brickworks les 4 et 5 novembre 2023. Photo : Sjwilliams / Mammalian Diving Reflex

Nos sentiments sont aussi complexes que ceux des adultes , affirme Maike qui espère qu’à travers cette expérience, elle pourra faire changer le regard du public sur le processus de deuil par étape, alors même que celui-ci est pourtant remis en question.

On nous donne un modèle qui ne fonctionne pas, ni pour moi ni pour les personnes que j’ai rencontrées et qui traversent les mêmes épreuves

Elle vit difficilement quand elle se voit dire que le deuil se fait d’une certaine façon et en [elle-même] ressentir les choses de façon différente . Maike espère que, dans le futur, la société acceptera davantage la singularité au vécu de chacun.

Cette création est un coup d’essai pour la compagnie Mammalian Diving Reflex qui a le projet de faire tourner ce spectacle avec de jeunes locaux dans le monde entier. Quelle expérience plus universelle que le deuil en effet.