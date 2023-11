Expérience Québec bonifie son offre en recrutement international

L’initiative Expérience Québec bonifie son offre aux entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue qui naviguent dans le recrutement de travailleurs à l’international.

Expérience Québec, qui regroupe les cinq centres de formation professionnelle de la région, annonce un partenariat avec la firme de recrutement Service-conseil YourTeam International.

En plus de son mandat de recruter et former des élèves internationaux, Expérience Québec peut désormais offrir aux entreprises la possibilité de recruter des travailleurs étrangers.

Nous n’avions pas cette expertise-là. YourTeam vient amener ce volet. On faisait l’accueil et l’intégration, mais en fusionnant nos forces, ça nous permet d’offrir un service tout-en-un aux entreprises.

Formations

Dans ce partenariat, le mandat de YourTeam prévoit l’analyse des besoins des entreprises qui lui sont référées, la sélection des travailleurs et les démarches reliées à l’immigration. Expérience Québec Abitibi-Témiscamingue prend ensuite le relais pour assurer leur intégration au Québec.

Ça peut commencer par des formations sur comment ouvrir un compte de banque ou sur le fonctionnement du système québécois, indique Mathieu Ouellet. Il y a aussi de la formation de mise à niveau sur les compétences. On touche également à la formation culturelle, tant pour les nouveaux arrivants que pour les travailleurs déjà en place, qu’ils comprennent la réalité de leurs nouveaux collègues. La réussite d’une bonne intégration passe par l’éducation.