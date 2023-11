Shippagan perd sa succursale de la Banque Scotia

La fermeture prochaine de la succursale de la Banque Scotia fait jaser à Shippagan, dans la Péninsule acadienne. La succursale, qui dessert la communauté depuis plus de 50 ans, fermera ses portes pour de bon le 7 mars prochain.

Les clients devront alors conduire une trentaine de minutes afin de pouvoir profiter des services bancaires de cette institution.

Les comptes des clients seront transférés à la succursale de Tracadie.

Cette fermeture inattendue crée des remous dans la communauté.

Cliente de la banque, Émilie Godin a exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux, incitant même les clients de la Banque Scotia à formuler une plainte.

Les personnes âgées qui ne sont pas à l'aise pour faire des transactions en ligne, payer des factures en ligne. Admettons qu'ils viennent de Miscou, être obligés de passer les deux plaines en hiver pour se rendre à Tracadie, je pense que ça n'a pas de sens.

S'il y a vraiment une fermeture de la succursale à Shippagan, je pense que les membres vont seulement avoir deux options. C'est soit qu'ils vont accepter ça puis ils seront à Tracadie, soit changés pour une des deux institutions financières qui restent à Shippagan , évalue la cliente.

Des répercussions inquiétantes

Le maire de Shippagan Kassim Doumbia s’inquiète également des répercussions de cette fermeture sur les entrepreneurs de la région.

Un entrepreneur de la région qui à l'habitude de faire ses dépôts tous les jours à la Banque Scotia ne va pas du jour au lendemain conduire une demi-heure pour aller à Tracadie. Ça, c'est impensable , craint l’élu municipal.

Le député local Éric Mallet est lui aussi déçu.

Beaucoup de gens de la région de Miscou ou de la région de Pigeon Hill se rendaient directement à la succursale pour être servis. On les déplace de 25 à 30 kilomètres plus loin. Ce n'est pas plus grave que ça pour la Banque Scotia. C'est bien beau d'avoir une clientèle fidèle, mais est-ce que l'institution est fidèle à ce moment-là? Bonne question , stipule-t-il.

Consolidation dans divers marchés

La succursale de Shippagan subit le même sort que celle de Grand Manan à l’été 2022 lorsque la Banque Scotia a fermé la seule banque sur cette île de la baie de Fundy.

Par courriel, la Banque Scotia assure que l’institution continuera d'avoir une forte présence en Atlantique, y compris au Nouveau-Brunswick.

Nous avons pris la décision difficile de consolider des succursales dans divers marchés, y compris le Nouveau-Brunswick, et de relocaliser nos services en personne dans d'autres succursales de la région , écrit un porte-parole de la Banque Scotia afin d'expliquer la fermeture de la succursale de Shippagan.

Le maire veut une rencontre

Le maire de Shippagan entend rencontrer les hauts dirigeants de la Banque Scotia pour mieux comprendre leur décision.

Je veux vraiment comprendre la raison qui sous-tend leur décision. Je suis certain que ce n'est pas une question financière parce que je suis certain que les comptes qui sont présents à la succursale de Shippagan sont très profitables , estime-t-il.

Une initiative qui est loin de rassurer Émilie Godin. Oui, mais j'ai hâte de voir si ça va changer quelque chose. Honnêtement, je ne sais pas , avance-t-elle.

