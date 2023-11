Des séances gratuites en français pour mieux comprendre la santé cognitive

Réseau santé Alberta (RSA) organise sept séances virtuelles gratuites pour éduquer les participants aux différentes facettes des troubles neurocognitifs majeurs (TNCM).

Ce projet pilote dédié à la santé cognitive est fait spécifiquement pour les Franco-Albertains par des Franco-Albertains.

La série d’ateliers a débuté en octobre et se termine en mars. Le but est d'informer les participants sur les TNCM pour entre autres les déstigmatiser, mais aussi les prévenir.

Chaque séance porte sur un aspect différent des maladies, comme la perte de mémoire ou de coordination, et les invités sont toujours des spécialistes francophones.

La semaine dernière, un professeur d'université au Campus Saint-Jean nous parlait de ce qu’est vraiment la santé cognitive , raconte Céline Bossé, agente du RSA pour la région de Calgary et du sud de l’Alberta.

Un cerveau en santé

Le programme a été mis en place après la publication de L’Abécédaire d’un cerveau en santé. Ce document recense les résultats d’un sondage guidé mené par les réseaux de santé francophone de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan du Yukon.

Le sondage sous la thématique de la santé cognitive révélait que parmi les défis les plus importants vécus par les Franco-Albertains atteints de TNCM sont le sentiment d’exclusion et le manque d’information sur les troubles neurocognitif.

Toujours selon le rapport, les francophones de l’Alberta peinent à trouver des renseignements en français sur les troubles cognitifs et la démence, sur la prévention et les approches non pharmacologiques.

Lorsqu'on avance en âge, on perd notre deuxième langue. On revient à notre langue de base, surtout quand il y a un problème de troubles cognitifs , précise Céline Bossé.

Une cinquantaine de personnes se sont inscrites à ce projet pilote. L’agente du RSA est certaine qu’il s’agit seulement de la première édition de ces ateliers. Elle dit sentir qu'il y a de grandes appréciations .

Un premier pas

On est en train d'essayer de voir comment, à travers notre programme, on pourrait venir en appui à développer de l'accueil en français pour les francophones , déclare Céline Bossé.

Cette série d'ateliers est une première étape dans le développement des services pour les TNCM en français en Alberta.