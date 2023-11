Un passager handicapé allègue qu’il a été blessé par des employés d’Air Canada

Un Britanno-Colombien en situation de handicap dit avoir été lâché au sol et blessé par des membres d’équipage d’Air Canada quand ils ont tenté de l'extraire de son siège lors du débarquement. Il estime que le personnel a tardé à utiliser l’équipement adéquat afin qu’il soit débarqué en sécurité.

Ryan Lachance, âgé de 44 ans, est un monologuiste basé à White Rock. Il souffre d’une paralysie cérébrale de type quadriplégie spastique. Lorsqu’il se déplace en avion, il est accompagné d’une aide-soignante. Il a aussi besoin d’un équipement adapté, grâce auquel il est soulevé lors de l’embarquement et du débarquement. Cet équipement sert à l'installer dans son siège.

Début mai, Ryan Lachance a effectué un déplacement professionnel en Nouvelle-Écosse. Une fois arrivé à Vancouver, au retour, le personnel d’Air Canada aurait insisté pour le débarquer sans l’équipement adapté.

« Des bleus au dos et à la hanche »

Je voyage avec un harnais sous moi pour que les gens puissent me soulever plus facilement. Ils n'arrêtaient pas de tirer dessus et cela me faisait mal. Ça m’a fait des bleus au dos et à la hanche , a-t-il confié.

Emma Proulx, l'aide-soignante de Ryan Lachance, assure avoir recommandé au moins quatre fois à l'équipage d’utiliser un équipement adapté. En vain.

Alors qu’ils tentaient de l’installer dans un fauteuil roulant adapté aux allées de l’avion, Ryan Lachance serait tombé à terre, selon Emma Proulx. Les membres de l’équipage auraient fait une nouvelle tentative avant de reconnaître qu’ils devaient utiliser l’équipement adapté.

C’était douloureux d’assister à cette scène, et c’était douloureux à vivre pour Ryan.

Ryan Lachance explique qu’il a dû rester alité trois jours à la suite de cet incident.

Il a soumis une réclamation à Air Canada, qui lui a offert un crédit de 500 $ utilisable pour voyager avec la compagnie aérienne.

Air Canada n’a pas souhaité répondre aux sollicitations de CBC Radio-Canada.

La mésaventure de Ryan Lachance s’est déroulée il y a quelques mois. Le monologuiste explique que c'est la médiatisation de récentes histoires similaires qui l’a poussé à partager sa mauvaise expérience.

Mésaventures similaires

Le 20 octobre, Stéphanie Cadieux, la dirigeante principale de l’accessibilité du Canada, a en effet partagé sur le réseau social X (anciennement Twitter), sa mauvaise expérience avec Air Canada. La compagnie avait oublié son fauteuil roulant à l’aéroport d’origine.

Elle a aussi confié que, par le passé, son fauteuil roulant a été abîmé de nombreuses fois lors de ses fréquents déplacements. En publiant les détails de son histoire sur les réseaux sociaux, elle a souhaité ainsi interpeller l'ensemble des compagnies aériennes afin qu'elles améliorent leur accessibilité. Son histoire a suscité de nombreux commentaires.

Quelques jours plus tard, un Britanno-Colombien en situation de handicap a raconté avoir été contraint de se traîner hors d'un vol d'Air Canada à Las Vegas, car la compagnie ne lui a pas fourni de fauteuil roulant.

Ryan Lachance et Emma Proulx réclament désormais que les membres de l'équipage d'Air Canada soient mieux formés à l'accompagnement à bord des personnes handicapées.

Ryan Lachance et Emma Proulx réclament désormais que les membres de l’équipage d’Air Canada soient mieux formés à l’accompagnement des personnes handicapées à bord de leurs avions. Ils estiment que le personnel doit savoir comment utiliser les équipements adaptés.

C’était comme si nos opinions ne comptaient pas et qu’ils savaient mieux que nous. Je voyage souvent, je connais mon corps, je sais ce qu’il peut faire et ne pas faire.

Ryan Lachance raconte avoir déjà vécu une situation humiliante à l’aéroport de Toronto. Pressé, le personnel l’avait rapidement installé dans un fauteuil roulant sans se rendre compte que son tee-shirt était remonté, découvrant son ventre. Il dit que personne n’a pris soin de le remettre en place, laissant son ventre à la vue de tous.

Avec les informations de Michelle Ghoussoub