Le CPE de la Baie, à Maria, fermera une journée par semaine

Le conseil d'administration du CPE de la Baie, à Maria, se voit contraint de fermer l’installation chaque vendredi à partir du 10 novembre, et ce, jusqu’à Noël. Cette décision a été prise pour prévenir l’épuisement de son équipe et en assurer la pérennité.

La directrice générale du CPE , Julie Dalpé, explique que depuis plusieurs semaines, elle se voit dans l’obligation de faire des bris de service de façon récurrente, afin de pallier le manque de personnel. Vendredi passé, j'ai été forcée de constater que pour cette semaine, il fallait que je fasse un bris de service trois jours sur cinq, ce qui est énorme. [...] J’ai convoqué le CA d’urgence lundi soir pour leur exposer la situation.

C'est une décision très déchirante et douloureuse à prendre comme conseil d'administration, qui est majoritairement composé de parents utilisateurs, donc ça les touche eux-mêmes.

La gestionnaire souligne que certains jours, le Centre de la petite enfance fonctionne avec si peu de ressources que la direction, la cuisinière et les adjointes administratives ont eu à prêter main-forte pour maintenir le service.

Les éducatrices font des heures supplémentaires, ne prennent plus de pauses ni de congés. Certaines nous quittent pour cause d’épuisement professionnel , affirme Mme Dalpé. Dernièrement, tout ce que je faisais, c'était de refuser des congés , déplore Mme Dalpé.

Julie Dalpé est la directrice générale du CPE de la Baie.

Ça finit par jouer sur le moral, jouer sur la fatigue. Tout le monde dans la vie doit avoir la chance de pouvoir prendre un congé quand on en a besoin. Mais ce n’était plus possible.

C’est pour tenter de freiner l’hémorragie que le conseil d'administration a opté pour une fermeture d'une journée par semaine.

Le CPE rassure toutefois les parents : ils ne devront pas payer la journée durant laquelle ils seront dépourvus de service. Le Centre assumera les pertes de subventions et la part des parents. Julie Dalpé estime d'ailleurs la perte à près de 70 000 $ d’ici Noël.

C’est comme un cri du cœur. C'est de dire qu'on choisit les humains ou on choisit la réalité financière. De toute façon, même si j'avais dit, ''on choisit de ne pas faire de déficit'', je n’aurais pas été capable d'ouvrir la semaine prochaine.

Un babillard de services sera mis sur pied pour aider les parents à s’entraider dans cette période complexe. Pour le CPE , il s’agit de revenir à des valeurs communautaires d’entraide. Maria, c'est une communauté tissée serrée. Les parents sont tissés serrés [...], j'ai l'impression que tout le monde se connaît à Maria, alors je pense que ça va déjà faire des petits , espère Mme Dalpé.

Le CPE affirme ne négliger aucun effort pour recruter de nouvelles éducatrices. La difficulté à trouver des logements ne nous aide pas en Gaspésie , ajoute la directrice générale.

Le centre administratif du CPE de la Baie est situé sur l'avenue Grand-Pré, à Bonaventure. Il gère des installations de Bonaventure, Saint-Elzéar, New Richmond et Maria.

Mme Dalpé affirme que des problématiques sont constatées depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, à l’installation de Maria. Elles s’expliquent, selon elle, par la grosseur du CPE , qui accueille 76 enfants, et une jeune équipe d’éducatrices.

Des jeunes mamans, plusieurs congés de maternité, donc plusieurs absences. De jeunes mamans, ça signifie aussi souvent des mamans qui manquent le travail pour leurs enfants. Elle ajoute que l’installation de Maria est aussi éloignée des autres CPE , ce qui ne permet pas de bénéficier des ressources humaines d’ailleurs pour des remplacements.

Le conseil d'administration se réunira à nouveau le 16 novembre et réévaluera la situation. Si les effectifs le permettent, une réouverture des services à cinq jours par semaine pourrait être devancée.

Dans la Baie-des-Chaleurs, le CPE les Joyeux Marmots de Carleton-sur-Mer s’était vu dans l’obligation de réduire ses services pendant tout l’été 2022 en raison d’une situation semblable.

À cette époque, la présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, Valérie Grenon, affirmait qu’en raison de la pénurie d’éducatrices, les bris de service seraient malheureusement de plus en plus fréquents.

La Fédération évaluait alors à 250 éducatrices en CPE d’ici cinq ans pour répondre aux besoins en Gaspésie et aux Îles.