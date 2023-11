Racisme chez l’Intrépide : les analyses d’Alain Sanscartier à RDS et Unique FM sur pause

Les interventions de l’analyste sportif Alain Sanscartier sur les ondes du Réseau des sports (RDS) et d’Unique FM sont sur pause, a appris Radio-Canada. Cela survient une semaine après la médiatisation de nouvelles informations qui ont ébranlé l’Intrépide de l’Outaouais.

Joint au téléphone, le principal intéressé a refusé de commenter. Il a cependant confirmé l’information, précisant du même coup que cette décision commune avec les deux réseaux a été prise à la suite des nouveaux développements dans le dossier de racisme au sein de l’Intrépide M15 AAA.

Au cours de la saison 2021-2022, deux adolescents de 14 ans auraient subi des gestes racistes graves des mains de leurs coéquipiers de l’Intrépide.

Alain Sanscartier occupe le poste de directeur des opérations et vice-président de l’ OBNL Midget AAA Gatineau, qui chapeaute l’Intrépide. Selon le quotidien Le Droit, le Comité de protection de l’intégrité (CPI) estime qu’il n’a pas agi comme une personne raisonnable dans les circonstances.

Le CPI a partiellement accueilli la plainte visant Alain Sanscartier, qui n’a pas bien évalué la gravité des allégations de racisme et qu’il n’a pas mis en place, dès le départ, une gestion appropriée , toujours selon Le Droit.

Six joueurs avaient été sanctionnés en avril 2022 dans ce dossier. (Photo d'archives)

Radio-Canada a obtenu copie du rapport indépendant de l'enquêteur Me Jules Bernier, datant du 7 décembre 2022, qui relate ces faits. Selon le rapport Bernier, un jeune joueur de hockey noir de Gatineau aurait été forcé de prononcer les mots I can’t breathe pendant la saison 2021-2022, et les auteurs du geste l’auraient projeté au sol en appuyant un genou sur son cou jusqu’à ce qu’il prononce cette phrase lourde de sens.

Toujours selon ce rapport, ces gestes visaient à reproduire l’événement ayant causé la mort de l’Américain George Floyd, asphyxié par un policier. Les événements se seraient déroulés sur plusieurs mois.

Le CPI a été mandaté par Hockey Québec pour enquêter, à la recommandation de l’Officier des plaintes.

Selon nos informations, le CPI a rendu au moins six décisions dans ce dossier pour chacun des six joueurs, et au moins une décision pour les membres du personnel. Ces rapports ont été complétés plusieurs mois après le rapport de Me Bernier.

Radio-Canada a pu consulter deux de ces décisions, mais n’a pas été en mesure de mettre la main sur celle du CPI concernant les trois membres du personnel de l’Intrépide de Gatineau visés dans cette procédure d’enquête.

Dans les documents obtenus par Radio-Canada, le CPI a toutefois statué que la preuve ne démontre pas que les jeunes ont participé à des actes de violence physique envers les présumées victimes.

Les comportements racistes sont survenus au cours de la saison 2021-2022 de l'Intrépide de l'Outaouais M15 AAA. (Photo d'archives)

Six joueurs avaient été sanctionnés en avril 2022 dans ce dossier. Radio-Canada a appris en août dernier qu’au moins trois d’entre eux avaient reçu une sanction supplémentaire.

Invité à réagir au dossier de l’Intrépide, Alain Sanscartier n’a pas voulu faire de commentaire.

En plus de ses fonctions chez l’Intrépide et comme analyste de hockey, il est également le président du conseil d’administration de Vision Multisports Outaouais (VMSO), un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le milieu sportif de la région.

Au moment de publier, Radio-Canada n’a pas obtenu de réponse de la part d’Unique FM et de Bell Média, qui est propriétaire de RDS .

Avec les informations de Laurie Trudel et de Charles Lalande