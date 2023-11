Même si les feux de forêt en Ontario n’ont pas été aussi dévastateurs que dans d’autres régions du Canada l'été dernier, ils ont détruit beaucoup plus d'hectares de forêt que d’habitude.

À la fin de la saison des feux de forêt, le 31 octobre, le gouvernement ontarien a indiqué que 741 incendies ont consumé un total de 441 000 hectares d’espaces verts, soit presque trois fois plus en superficie que la moyenne des 10 dernières années.

Cela représente environ 2,5 % de la superficie totale brûlée au pays, soit 18,4 millions d'hectares.

Dans un communiqué, le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, Graydon Smith, indique que, tout comme au Canada, il s’agit d’une des saisons les plus difficiles que l’Ontario ait connues.

Agente d’information sur les feux de forêt au ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario, Isabelle Chenard souligne que la saison des feux cette année représente tout un contraste avec l’an dernier, lorsque la province avait enregistré seulement 275 feux et 2500 hectares brûlés.

La saison 2021 avait toutefois été plus active avec près de 800 000 hectares brûlés, un record, selon le ministère.

Ouvrir en mode plein écran Isabelle Chenard, agente d'information sur les feux de forêt au ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario, souligne que la province a connu beaucoup plus de feux de forêt cette année. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

La fumée des feux de forêt a été ressentie un peu partout en province, ce qui a provoqué le déclenchement de plusieurs alertes sur la qualité de l’air.

Mme Chenard rappelle que cette fumée provenait également de feux qui brûlaient dans d’autres provinces, notamment au Québec.

On a eu des feux de forêt importants en Ontario, mais je dirais que ça n’a pas été aussi occupé qu’ailleurs au Canada, en comparaison.

Répercussions sur la régénération

Des experts craignent que l’intensité et la durée des incendies de forêt l'été dernier ne retardent la régénération de la forêt dans certains secteurs.

Ils estiment qu’on pourrait commencer à adapter nos forêts aux changements climatiques.

Il faut diversifier les espèces et avoir plus d’espèces feuillues dans nos forêts boréales. C’est probablement la façon la plus efficace de rendre nos forêts moins [vulnérables] aux feux de forêt , affirme Christian Messier, professeur en aménagement forestier et en biodiversité à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et à l'Université du Québec en Outaouais (UQO).

Investissements

Dans son communiqué de fin de saison, le gouvernement ontarien rappelle qu’il augmente son financement de base destiné à la lutte contre les incendies de forêt de 35 millions de dollars pour 2023-2024.

Ouvrir en mode plein écran Le mois dernier à Timmins, le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, Graydon Smith, a aussi annoncé un financement supplémentaire de 20,5 millions de dollars sur trois ans. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Selon le gouvernement, ces fonds doivent servir à améliorer les technologies de suppression des incendies, à embaucher et à former du personnel essentiel ainsi qu'à améliorer la compréhension de la science et du comportement du feu .

Lors de ce point de presse, des pompiers forestiers de l’Ontario, représentés par le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO), ont demandé de meilleurs salaires.

Évacuations

Les incendies de forêt de la dernière saison ont forcé l’évacuation de quelques communautés.

Ce fut le cas en juin pour la Première Nation de Fort Albany, sur la côte de la baie James.

D’autres évacuations temporaires sont également survenues dans les régions de Cochrane et d’Elliot Lake, notamment.

La Ville de Kapuskasing affirme ne pas avoir accueilli plus d’évacués qu’à l’habitude.

On n’a pas nécessairement ressenti une augmentation dans les chiffres comme l’augmentation des feux de forêt en Ontario et surtout dans le reste du Canada , affirme Guylain Baril, directeur général de la municipalité.

M. Baril souligne que Kapuskasing continuera d’être une communauté pour accueillir des évacués des incendies de forêt, qu’elles soient des Premières Nations ou d’autres communautés non autochtones.