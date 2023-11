Est-ce que les appareils intelligents divulguent des données privées?

De nombreuses personnes se sont sûrement déjà demandé si leur téléphone écoutait leurs conversations afin de leur envoyer des publicités ciblées. À cette question, Joel Reardon, professeur agrégé d'informatique à l'Université de Calgary, répond que le téléphone n'écoute pas, car il dispose déjà de toutes les informations dont il a besoin.

M. Reardon fait partie d'une équipe internationale de chercheurs qui a étudié la façon dont les maisons sont de plus en plus interconnectées avec des appareils allant des caméras aux assistants virtuels.

L’équipe s’est également intéressée aux menaces pour la sécurité et la vie privée que peut représenter l'activité de ces appareils sur les réseaux domestiques.

Les chercheurs ont, par exemple, examiné les interactions entre 93 appareils intelligents et des applications téléphoniques sur le réseau local. Leur étude (Nouvelle fenêtre) (en anglais) constate une exposition involontaire de données sensibles par des appareils au sein de réseaux locaux utilisant des protocoles standard tels que Universal Plug and Play ou multicastDNS.

Ce que nous avons observé dans l'environnement du réseau domestique, c'est que les appareils communiquent librement leur type d'appareil ainsi que des identifiants, des identifiants persistants tels que des numéros de série qui ne changent pas au cours de la vie de l'appareil.

Cela permet à une entité qui scanne le réseau domestique non seulement de connaître les types d'appareils que les utilisateurs ont chez eux, mais aussi, dans certains cas, de les identifier de manière unique et de constituer ainsi l'empreinte digitale d'une maison.

Transmission d'informations précieuses

L’étude a aussi montré que certains appareils transmettaient des coordonnées GPS à des personnes qui n'avaient pas l'autorisation de consulter ces données.

Joel Reardon ajoute qu'un certain nombre de collecteurs de données recherchaient ce type d'informations.

Il s'agit, à mon avis, d'informations plus précieuses, car elles permettent, par exemple, de cibler plus efficacement la publicité et de créer un dossier sur la localisation des gens.

Les chercheurs ont étudié la manière dont ces données peuvent être récoltées par les entreprises impliquées dans la surveillance.

En fait, nous nous sommes surtout concentrés sur les canaux secondaires, qui sont essentiellement un moyen d'accéder à des données sans savoir que quelqu'un y accède , indique pour sa part Narseo Vallina-Rodriguez, professeur associé à l'Institut des réseaux IMDEA de Madrid. Il a lui aussi participé au projet de recherche.

D’après lui, de nombreux protocoles pour les réseaux ont été créés bien avant que ce type d'applications n'existe : Les applications pour téléphones intelligents n'existaient même pas dans les années 1990 lorsque ces protocoles ont commencé à être conçus.

Joel Reardon affirme par ailleurs que l’équipe a fait part des conclusions de sa recherche aux fabricants et que la plupart d’entre eux ont fait preuve d’un accueil positif.

Avec les informations de l'émission CBC News at 6