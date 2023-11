Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a annoncé l’ouverture de trois nouveaux refuges début octobre pour les sans-abri. Toutefois, ces établissements tardent à ouvrir leurs portes, alors que le froid s’installe dans la province.

Avec l’arrivée du froid, les regards se portent vers les sans-abri qui vivent dans les tentes disséminées dans la province.

L’Association pour le logement abordable en Nouvelle-Écosse a recensé 1048 sans-abri, uniquement dans la municipalité régionale d’Halifax. Un chiffre en constante augmentation ces derniers mois.

Des mesures qui se font attendre

Début octobre, la province a annoncé des mesures pour les personnes en situation d'itinérance. Deux cents logements temporaires seront installés dans la province, dont une centaine à Halifax. Selon le ministre des Services communautaires, Trevor Boudreau, ces logements seront disponibles bien avant janvier.

Le gouvernement avait aussi annoncé l’ouverture de trois refuges, à Amherst, Bridgewater et Halifax. Des lieux d’urgences qui n’étaient pas encore ouverts lors de la tombée des premiers flocons sur Halifax mercredi.

Des annonces sur la date d’ouverture et les localisations de ces refuges seront faites dans les prochains jours ou semaines , précise Trevor Boudreau.

Nous sommes bien conscients de l’urgence.

Nous voyons la neige dehors, et nous travaillons aussi vite que possible , affirme le ministre provincial. Il faut encore mettre l’électricité et finir les inspections.

Ouvrir en mode plein écran La crise du logement fait augmenter le nombre de personnes en itinérance. Ils sont aujourd'hui plus de 1000 à Halifax. Photo : Radio-Canada / Peter Dawson

Les associations demandent des mesures d’urgence

L’opposition libérale et néo-démocrate demande à la province de travailler avec les églises et les centres communautaires pour mettre à l’abri du froid le plus de personnes possible.

Les gens méritent un logement et doivent y avoir accès.

Il y a beaucoup de bâtiments vides autour de nous alors c’est très difficile de savoir qu’il y a des gens à l’extérieur qui essaient de survivre dans des tentes , s’insurge Michelle Mallette, la directrice générale de la fondation Out of The Cold, une association qui vient en aide aux personnes précaires.

À Lower Sackville, près d'Halifax, une quarantaine de personnes vivent dans des tentes sur un terrain de baseball. Mi-octobre, les bénévoles et les habitants de ce camp de fortune redoutaient déjà l’arrivée du froid.

Une communauté de mini-maisons doit s'installer sur ce terrain l'été prochain en lieu et place des tentes. Des logements abordables qui ne sont pas forcément destinés aux habitants de ce camp.

Si le gouvernement n’aide pas les personnes ici, c’est possible que certaines ne survivent pas cet hiver , s’inquiète Michelle Calder, une des bénévoles qui vient en aide aux itinérants de ce camp. Les personnes ici n’ont rien, elles ont besoin de beaucoup de soutien.

Le premier ministre Tim Houston a reconnu que des personnes allaient dormir dehors cet hiver. C'est la triste réalité du monde en ce moment a-t-il dit.

Avec des informations d'Adrien Blanc et de Haley Ryan de CBC