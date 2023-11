Des objectifs de verdissement plus ambitieux demandés à la Ville de Québec

Le Front commun Basse-Ville, Limoilou et Vanier (BVLV) demande à la Ville de Québec de revoir ses objectifs de canopée pour les quartiers du centre-ville, car ceux-ci sont « plus exposés à des contaminants atmosphériques ».

L’indice de canopée est de 17 % dans nos quartiers et la Ville a pour objectif de viser 19 %. Pour nous, c’est inacceptable. C’est insuffisant , clame le directeur général de l’organisme Emprises-espaces urbains, Mathieu Caron.

Le Front commun réclame que la végétalisation des quartiers ciblés soit considérée prioritaire, même pour les terrains non municipaux, que des objectifs quantitatifs clairs soient fixés pour chacun des quartiers et que les arbres à grand déploiement soient privilégiés.

L’alliance dit avoir envoyé une lettre à différents élus à ce sujet cette semaine. Une pétition de 726 signataires doit aussi être déposée dans les prochaines semaines. Le Front commun espère avoir une rencontre avec la Ville prochainement.

On se donne des objectifs beaucoup plus ambitieux pour la grande région de Québec, autour de 35 % et plus pour l’indice de canopée, mais dans les quartiers où c’est plus difficile de planter, déjà très déminéralisé, on ne se donne pas des objectifs assez élevés.