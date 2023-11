En Georgie, Donald Trump « est vraiment dans le pétrin »

L'étau se resserre autour de Donald Trump. Quatre de ses anciens conseillers ont récemment plaidé coupables dans un procès criminel en Georgie, où l’ancien président fait lui aussi face à la justice. Comment expliquer ce revirement de situation et que signifie-t-il pour M. Trump lui-même? Deux experts ont répondu à nos questions.

Donald Trump est vraiment dans le pétrin. Voilà ce que constate Michael Mears, professeur associé à la Faculté de droit John Marshall d’Atlanta. Au total, 19 personnes – dont le milliardaire – ont été inculpées pour tentative d’interférence dans les résultats de l’élection présidentielle de 2020 en Georgie, un État que l’actuel président, Joe Biden, a remporté de justesse.

Dans les dernières semaines, quatre des accusés ont préféré plaider coupables plutôt que de risquer plusieurs années de prison, advenant un verdict de culpabilité.

L’avocate Sidney Powell était membre de l’équipe légale de Donald Trump lors de sa défaite électorale, en 2020. Elle est rapidement devenue l’une des plus ferventes porte-parole de la théorie complotiste du Grand Mensonge , selon laquelle l’élection présidentielle de 2020 aurait été volée à son patron.

L’avocate Jenna Ellis était quant à elle en larmes dans la salle d’audience lorsqu’elle a plaidé coupable, la semaine dernière. Si je savais ce que je sais maintenant, j’aurais refusé de représenter Donald Trump dans cette période postélectorale , a déclaré celle qui faisait partie de l’équipe juridique qui tentait de faire invalider la défaite de M. Trump en Georgie. Elle a dit éprouver de grands remords et a fermement démenti la théorie selon laquelle l'ex-président aurait en fait gagné l’élection.

Les deux autres ex-proches de Donald Trump ayant plaidé coupables sont Kenneth Chesebro, également membre de l’équipe juridique du milliardaire, et Scott Hall, qui était accusé de falsification de matériel électoral.

En plaidant coupables, ils ont tous accepté de témoigner sous serment , explique le professeur Mears. La version des faits de ses anciens collaborateurs pourrait faire très mal à Donald Trump lorsque son procès aura lieu, d’ici quelques mois.

Trump, la cible ultime

Au cœur du dossier se trouve la procureure du district de Fulton County, Fani Willis, qui travaille à amasser la preuve pour faire condamner Donald Trump.

La stratégie de Me Willis est simple, comme le résume Christopher Griffin, professeur à l’école de droit James E. Rogers de l’Université de l’Arizona. Son approche consiste à faire inculper toutes les personnes soupçonnées de faire partie de l’organisation, puis à tenter de conclure des accords de plaidoyer avec ceux qui se trouvent au bas de l’échelle , explique-t-il.

Si vous obtenez des plaidoyers de culpabilité de ces personnes, vous obtenez leur coopération et leur accord pour témoigner contre les autres personnes inculpées , poursuit le professeur Griffin. En l'occurrence, Donald Trump et son avocat, Rudy Giuliani, sont dans le collimateur de la procureure Willis.

Fait intéressant : Me Willis a inculpé Donald Trump et 18 de ses collègues en vertu d'une loi de la Georgie qui se nomme la Loi sur les organisations corrompues et influencées par des manœuvres frauduleuses.

Les accusations qui découlent de cette loi [appelée RICO Act en anglais, pour Racketeer Influenced Corrupt Organizations Act, NDLR] ont été conçues et sont d'habitude portées contre des organisations criminelles, où les gens commettent des complots et une variété d’activités criminelles , note M. Griffin. Ce n’est généralement pas ce à quoi on pense dans un procès concernant la sphère politique.

Politicien actif et… condamné?

Alors que la preuve s'accumule contre Donald Trump et que certains de ses anciens conseillers se retournent contre lui, une question capitale prend une importance grandissante : qu’arriverait-il si M. Trump était reconnu coupable d’une infraction criminelle tout en étant candidat républicain à l’élection présidentielle, voire président élu?

Les experts juridiques sont encore en train d’évaluer cette perspective, parce qu’il n’y a pas de précédent , explique Christopher Griffin. Autrement dit, à ce stade-ci, impossible de savoir ce qui se produirait. Mais un tel dénouement n’est pas à exclure.

Donald Trump est le grand favori pour devenir le candidat républicain à l'élection présidentielle qui aura lieu dans exactement un an. Parallèlement, il fait l’objet de quatre procès au criminel, soit en Georgie, en Floride, à New York et à Washington.

Son procès dans la capitale américaine, où il est accusé de conspiration pour avoir tenté de rester en poste après avoir perdu l’élection présidentielle, doit débuter le 4 mars prochain.

Son procès en Floride, où il est accusé d’avoir apporté des documents classifiés dans sa résidence de Mar-a-Lago et d’avoir nui aux efforts des autorités pour les récupérer, doit avoir lieu en mai.

Le professeur Griffin ne croit pas que Donald Trump sera incarcéré au terme de l’un de ces procès, puisque ce serait très difficile pour un juge de condamner à la prison un ancien président, qui pourrait même être un candidat présidentiel au moment de la condamnation . Mais rien n’est joué : M. Trump pourrait aussi faire face à un juge qui veut prouver que personne n’est au-dessus de la loi, même un ancien président.

D’ici là, l’histoire politique et juridique des États-Unis continue de s’écrire, au rythme des différents procès auxquels fait face Donald Trump.