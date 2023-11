Le nouvel espace du QG de l’entrepreneuriat prend vie

Les équipes commencent graduellement à déménager et à occuper le Quartier général (QG) de l'entrepreneuriat sur Wellington Sud, à Sherbrooke. Les différents acteurs du monde de l'entrepreneuriat pourront y travailler, organiser des rencontres, des ateliers ou encore des formations.

Ce nouveau bâtiment s'inscrit dans la revitalisation du centre-ville avec l'Espace Centro, explique le directeur du bureau de coordination du développement économique à la Ville de Sherbrooke, Philippe Cadieux. Le projet vise à regrouper plusieurs acteurs économiques dans un même lieu. C'est un espace qu'on vient occuper au cœur du centre-ville.

C'est un site où on veut rassembler l'ensemble des partenaires économiques.

Le directeur du bureau de coordination du développement économique à la Ville de Sherbrooke, Philippe Cadieux Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Sur place, des espaces ouverts et des salles locatives ont été aménagés. Les usagers pourront oeuvrer dans les différentes installations du bâtiment, par exemple s'installer à un bureau réglable, puis travailler au quatrième étage au soleil par la suite.

Le nouveau bâtiment du QG de l'entrepreneuriat, situé à l'Espace Centro sur Wellington Sud. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Plusieurs organismes réunis

Différentes organisations vont emménager au QG . C'est le cas par exemple de l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke, du programme en entrepreneuriat du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke et de la table des MRC de l'Estrie.

Le conseiller en écoresponsabilité chez ADDERE Service-conseil, Jérémie Bourgault, a pris la décision de venir s'installer au QG . Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il va être rempli d'organismes de développement. On va avoir de tout, environnement, social, économique, donc ça va être des échanges entre les différents organismes , met-il de l'avant. Pour lui, c'est une valeur ajoutée que ce soit au centre-ville. Ça fait un beau point d'attache pour des événements.

Ça va devenir une référence comme bâtiment.

Il soutient que louer un espace au QG lui coûte plus cher que ce que son équipe et lui payaient auparavant. Mais on y a gagné vraiment beaucoup par rapport à où on était , précise-t-il.

Au total, le projet a coûté 9,9 millions $.

Avec les informations d'Arianne Béland