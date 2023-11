Festival OCan : deux réalisatrices d’Ottawa à découvrir

Toutes deux réalisatrices et originaires d’Ottawa, Maissa Houri et Karolyne Natasha n’ont pas seulement en commun la fierté de voir leurs films programmés cette année au Festival de films canadiens d’Ottawa (OCan). Toutes deux s’accordent sur le fait qu’il faut de la passion et de l’abnégation pour réaliser un film.

On a vraiment une bonne communauté de cinéastes indépendants ici. Tout le monde [est] vraiment généreux de son temps, de ses [compétences], [...] toujours prêt à aider les cinéastes émergents , considère la réalisatrice Maissa Houri.

Cette solidarité prévaut dans différents corps de métiers du milieu cinématographique, comme elle a pu le constater lors de la réalisation du court métrage A Simple Mix-Up. Dans cette comédie mettant un scène en meurtre suscitant toutes sortes de spéculations dans un quartier paisible, la réalisatrice a pu compter sur la participation de deux comédiens de la région d’Ottawa, Mark Templin et Petra Watzlawik-Li. Tous deux se sont également impliqués respectivement dans l’écriture et la production de ce film de 8 minutes, dont ils ont eu l’idée originale.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

En plus du temps consacré au film, cet engagement se traduit par un investissement financier, parce que c'est vraiment l'argent de tes poches que tu mets dans tes courts métrages , souligne la réalisatrice.

Passée par les bancs du Cégep Vanier de Montréal en théâtre et cinéma, cette dernière ne vit pas de son art et travaille aujourd’hui essentiellement pour le gouvernement.

On y consacre beaucoup de travail et on n'a vraiment pas d'argent pour le faire. Alors on compte vraiment sur la générosité du monde qui nous aide.

A Simple Mix-Up est le premier film qu’elle réalise à partir d’un scénario qu’elle n’a pas écrit.

Publicité

20 ans pour réaliser son film

Tout comme sa consœur, Karolyne Natasha ne travaille pas non plus à temps plein dans le cinéma. J'ai étudié en biologie, puis je travaille encore en biologie que j'adore , affirme-t-elle.

Également programmée au festival OCan , cette dernière y présente un drame, le long métrage bilingue Brise glace (Broken Waters), adaptation de la pièce de théâtre de Jocelyne Beaulieu J’ai beaucoup changé depuis, présentée en 1980 à Montréal au Théâtre d'Aujourd'hui.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Pour cette plongée dans l’univers d’un institut psychiatrique dans les années 1980, Karolyne Natasha réussit un tour de force en réalisant son tout premier film, malgré les défis rencontrés sur le plan financier.

Le projet a pris 20 ans avant de se concrétiser, car les fonds ne se sont jamais matérialisés au niveau du financement , explique Karolyne Natasha. Si la réalisatrice ottavienne considère que c’est le choix de porter un projet bilingue qui a découragé les investisseurs institutionnels sollicités, mais que ce même parti pris a encouragé d’autres personnes à la soutenir dans son rêve de film.

L’aspect qui a fait que je n’ai pas pu avoir de financement [...] a attiré l'équipe fabuleuse que j'ai eue.

Le monde qui opère à Ottawa est bien conscient de notre réalité [...], qu'on utilise le français et l'anglais constamment au courant de la journée quand on est franco-ontarien. Puis les anglophones d'Ottawa ont aussi embarqué dans le film. Donc en fin du compte, mon talon d'Achille a aussi été mon plus grand atout , concède Karolyne Natasha, qui a dû compter sur ses propres deniers et quelques prêts privés pour aller au bout de son projet.

Publicité

J'ai vu le film sur grand écran pour la première fois à London, en Ontario, à la fin du mois d'octobre, dans le cadre du Forest City Film Festival. C'était [émouvant] pour plusieurs raisons. Que ça touche les gens de l'auditoire, ça m'a fait vraiment chaud au cœur .

Sélectionné dans cinq festivals, Brise glace (Broken Waters) sera présenté en clôture du festival OCan . Le festival de films canadiens d’Ottawa commence jeudi et se tient jusqu'à samedi, au cinéma ByTowne.

Avec les informations de Camille Bourdeau