Pêche au flétan atlantique dans le fjord : pas encore de décision pour l’hiver à venir

Les amateurs de pêche sur glace devront patienter encore un moment avant de savoir si la pêche hivernale du flétan atlantique sera, à nouveau, permise dans le fjord du Saguenay. Pêches et Océans Canada indique qu'aucune décision n'a été rendue quant à la reconduction du projet de pêche hivernale du flétan atlantique dans le fjord du Saguenay à des fins scientifique.

Certains amateurs de pêche blanche rêvent de pouvoir le capturer dans le Fjord du Saguenay sur une base permanente

Au cours des deux dernières années, 17 flétans ont été pêchés à des fins scientifiques dans la rivière Saguenay, pour vérifier si la population a augmenté. Carnivore, le flétan peut atteindre deux mètres et demi et peser plus de 600 livres.

Sa pêche y a été interdite en 1998 parce que les populations avaient grandement décliné. Des acteurs du milieu ont toutefois l'impression que les flétans sont plus nombreux dans le fjord.

Publicité

Recherches scientifiques en cours

Une recherche a démarré en 2022 pour déterminer où il est permis de pêcher le flétan à des fins scientifiques.

L'objectif, c'était d'aller chercher des données scientifiques sur ce spécimen. On voyait que les pêcheurs capturaient accidentellement de plus en plus souvent. Évidemment, on veut savoir si la population serait assez en santé pour permettre la réouverture , a expliqué Marc-André Galbrand, directeur général de Contact Nature et président du Comité de Bassin versant de la baie des Ha! Ha!.

Au cours des deux dernières saisons froides, des pêcheurs étaient autorisés à le pêcher pour servir la science.

Pêches et Océans Canada avait approuvé cette pêche à des fins scientifiques au cours des hivers 2022 et 2023. Un maximum de 100 prises pouvait être fait pendant ces deux années. En 2023, 1977 pêcheurs ont participé au projet.

Un seul flétan atlantique de 71 kilogrammes et de plus d’un mètre 70 a été capturé lors de la première année du projet-pilote. L'an dernier, 16 spécimens ont été pêchés dans les eaux du fjord.

Publicité

Avant de le manger, ils devaient apporter leur prise au Musée du Fjord, à La Baie, pour le peser et le mesurer.

On arrive ici, les gens sont tellement contents de leur capture, on est contents pour eux, ça nous fait un échantillon de plus, nous on a hâte de voir, c'est-tu un male ou une femelle, c'est quoi qu'il a mangé. C'est très captivant, c'est très amusant , a affirmé Myriam Coulombe, directrice exposition, conservation et développement durable au Musée du Fjord.

Les employés du musée prélevaient également un os dans l'oreille de ce poisson plat pour l'envoyer à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

On travaille sur un petit os qui est dans l'oreille du poisson. Ce petit os là grandit à chaque jour et à chaque jour, il enregistre les conditions de vie du poisson. Ses conditions de vie, c'est entre autres les masses d'eau dans lequel le poisson vit. Chaque masse d'eau a sa signature. Ça nous permet de déterminer si le poisson est dans le Saint-Laurent, vient dans les Saguenay, s'il bouge. [...] Il faudrait avoir beaucoup plus d'échantillon pour avoir des bases scientifiques solides , a mentionné pour sa part le professeur en biologie à l' UQAC Pascal Sirois.

Ouvrir en mode plein écran Des otolithes, de petites pierres logées dans les oreilles des poissons. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Pêches et Océans Canada n'a pas encore annoncé de décision quant à la continuité de la pêche hivernale du flétan dans le fjord du Saguenay au Comité de bassin de la baie des Ha! Ha! (CBBH). L’organisme, qui est le promoteur de l'initiative, a notamment la responsabilité de désigner les pêcheurs participants.

Avec les informations d'Annie-Claude Brisson, Claude Bouchard et Alexandra Duchaine

À lire aussi :