Il en coûtera au moins 73,9 milliards de dollars à l’État canadien pour acquérir et entretenir pendant 45 ans la nouvelle flotte de 88 chasseurs F-35 commandés par Ottawa, selon le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux.

Selon le DPB , ce chiffre représente le coût du cycle de vie complet de l'avion de pointe, depuis le développement et la préparation jusqu'à la mise au rebut finale, en passant par les opérations.

En janvier dernier, le gouvernement Trudeau a annoncé l’achat de 88 chasseurs F-35 de dernière génération pour remplacer la flotte vieillissante de CF-18 de l’Aviation royale du Canada.

La ministre de la Défense de l’époque, Anita Anand, estimait à 85 millions de dollars le coût initial de chaque appareil. Les quatre premiers appareils doivent être livrés en 2026. Le coût d’acquisition des avions était évalué à 19 milliards de dollars et le coût de l'accord sur toute sa durée de vie devait être de 70 milliards de dollars.

Or, selon les estimations publiées jeudi par le DPB , l’acquisition des avions devrait plutôt se chiffrer autour de 19,8 milliards de dollars et le coût pour une durée de vie utile de 45 ans des avions à 73,9 milliards de dollars.

Une évaluation somme toute conforme aux estimations du gouvernement, souligne Yves Giroux, qui met cependant le gouvernement en garde contre les retards. Un retard d’un an sur l’échéancier coûterait plus ou moins 400 millions de dollars de plus aux contribuables, estime-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Chaque avion coûtera 85 millions de dollars aux Canadiens. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le gouvernement conservateur de Stephen Harper s'était engagé en 2010 à acheter 65 F-35, sans appel d'offres, avant que les inquiétudes exprimées par le vérificateur général du Canada concernant le coût et les capacités du chasseur ne l'obligent à revenir à la planche à dessin.

Publicité

Cette estimation avait aussi été remise en question à l’époque par un l’ancien directeur parlementaire du budget, Kevin Page, dont le rapport a déclenché une série de batailles publiques qui ont conduit le gouvernement conservateur à mettre en veilleuse la proposition d'acheter le F-35 sans appel d'offres.

Treize ans plus tard, les libéraux qui s'étaient fait élire en promettant de ne pas acheter de F-35 en auront finalement acheté 88 après avoir tenu un appel d’offres.

Comme quoi il ne faut jamais dire jamais en politique.

Avec les informations de CBC News