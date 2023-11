Ce qui brûle bien : des mots pour se réchauffer l’âme

L'autrice mitissienne Stéphanie Pelletier remporte le prix Jovette-Bernier du Salon du livre de Rimouski pour son dernier ouvrage, Ce qui brûle bien, paru chez Planète rebelle. Ses histoires, qui s'intéressent aux grands moments de l'existence autant qu'aux gestes simples, « vers[ent] du doux qui crépite » dans l'oreille, tout en faisant « acte de résistance ».

Ce qui brûle bien, c’est un livre de la liberté pour moi. C’est un livre qui s’est constitué à travers les années, beaucoup en répondant à des invitations de gens qui me demandaient de venir faire des choses sur scène, ou par certains spectacles que j’ai présentés , relate Stéphanie Pelletier.

À preuve, les contes, poèmes et nouvelles qui forment son recueil gagnent à être lus à voix haute. L'autrice y parle des petits gestes qui font du bien : serrer son enfant dans ses bras, se raconter des histoires, prendre son café lentement dans la lumière du matin. Autant de moments pour prendre un répit face à tout ce qui inquiète, comme la mort.

On sait jamais. Un train qui fait pas tchou tchou, un conducteur imprudent qui double dans une courbe, un morceau de pomme coincé dans la gorge pis une éducatrice qui ne se rappelle plus comment faire le Heimlich. Ça prend rien pour que ta vie dérape , écrit l'auteure dans la nouvelle Anabelle et la bête .

Dénoncer joyeusement

Stéphanie Pelletier met aussi en scène des personnes non binaires, des victimes de violence conjugale, des agriculteurs aux prises avec de la détresse psychologique. Elle fait voir leurs destins multiples et incite ses lecteurs à ne plus croire des affaires juste parce qu'on nous les [a] répétées trop souvent .

Ce que je voudrais réduire en cendres, c’est toutes les idées préconçues. Les choses qui sont fixes , dit-elle. Quand une idée se fige, quand quelque chose arrête de bouger, quand une structure mentale est trop solide, c’est là pour moi qu’il y a danger de devenir violent, de détruire autour de nous.

Ouvrir en mode plein écran L'autrice Stéphanie Pelletier Photo : Radio-Canada / Guillaume Chevrette

C’est un livre qui est très féministe, qui parle de beaucoup d’enjeux qui me tiennent à cœur : l’avenir de la planète, nos enfants, la place des femmes et des personnes stigmatisées. J’avais envie de prendre la parole pour dénoncer joyeusement.

Il y a tellement de destins étouffés de gens qui souffrent juste parce qu’ils sont nés comme ils sont.

Malgré tout, de ces destins étouffés peuvent aussi naître des histoires et des êtres pour embellir le monde.

C'est ainsi que Dans ton oreille met en scène une mère qui invente des histoires pour épargner un moment son enfant du désespoir de la crise climatique et de la guerre. Dans La nef , un groupe de femmes prend les commandes, s'affirme et accède ainsi à une ère nouvelle, pas parfaite, échevelée, épeurante par bouttes mais entièrement conçue dans l'amour .

Ce qui brûle bien montre que les plus grands moments de nos vies se passent rarement comme on les avait imaginées.

Dans l'imprévisible, mieux vaut profiter de l'instant, prendre de grandes poffes de salé / au printemps, et, saisir l'occasion de lancer de l'imprévisible et du sacré dans l'univers .