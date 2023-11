Nez rouge de retour à Rouyn-Noranda pour les célébrations de fin d’année

La 38e opération de raccompagnement Nez rouge se met en branle à Rouyn-Noranda.

Cette année, il sera possible de se faire raccompagner les vendredis et samedis, du 24 novembre au 22 décembre. Les automobilistes de toute la MRC peuvent donc compter sur cette option pour un retour en toute sécurité après une soirée de festivités en composant le 819-797-3411.

En 2022, plus de 225 bénévoles ont répondu à l'appel de l'organisation pour assurer les quelque 400 raccompagnements sur tout le territoire de Rouyn-Noranda.

L'organisation a besoin de trois bénévoles par équipe et d'une dizaine d'équipes par soirée.

Ça prend une escorte, un conducteur et un accompagnateur. On parle d'une trentaine de bénévoles par soirée. C'est en plus de nous, au comité, qui nous occupons de la régie et des lignes téléphoniques , explique le président du club de natation Les Dauphins, Louis-Paul Willis.

C'est certain que ce qui est vraiment vraiment important, c'est d'avoir des bénévoles. Plus on a de bénévoles, plus on est capables de répondre à la demande.

Ouvrir en mode plein écran Les bénévoles d'Opération Nez rouge seront de retour pour des raccompagnements sécuritaires durant les célébrations de 2023. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

On sait que cette année, les gens vont beaucoup appeler Nez rouge, donc on a besoin de beaucoup de bénévoles et c'est super le fun que les entreprises viennent aussi faire des équipes de bénévoles. Elles peuvent se faire une belle soirée, l'esprit d'équipe, il y a plein de belles choses qui ressortent de ça , ajoute Annie Flamand.

Publicité

La présidente d'honneur souligne que les soirées de raccompagnement demandent beaucoup d'organisation.

Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie parfois de distribuer les bénévoles à l'intérieur des quatre fins de semaine pour s'assurer qu'on a à peu près un nombre équivalent. Parfois, ce n'est pas tout le temps possible. Il y a des soirs où on a plus de bénévoles que d'autres, mais si on est capables de les changer de soir, parfois on va le faire pour assurer un service tous les soirs qu'on a publicisés , indique-t-elle.

Des dons au profit des Dauphins

Ouvrir en mode plein écran Louis-Paul Willis s'implique dans les soirées de raccompagnement d'Opération Nez rouge. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Pour la 38e année, c'est le club de natation Les Dauphins qui va bénéficier des fonds amassés par Nez rouge à Rouyn-Noranda.

Ce partenariat permet d'atteindre un double objectif, à savoir de permettre au club de couvrir des dépenses courantes, mais aussi d'aider à rendre plus sécuritaires les routes, signale Louis-Paul Willis.

C'est une campagne de financement. Les dons faits dans le cadre des raccompagnements bénéficient donc à nos nageurs, puisque ça contribue à réduire leurs frais d'inscription. Ça sert aussi à la masse salariale, puisque la natation est un sport où les entraîneurs sont des professionnels formés qu'on rémunère. Ça représente quand même une masse salariale importante. Après ça, c'est pour renouveler l'équipement au bord de la piscine aussi , énumère M. Willis.

Cette année encore, il est aussi possible d'effectuer des raccompagnements pour les clients de La Sarre grâce à une entente entre les équipes Nez rouge des deux villes.