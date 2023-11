Dans son plan d’action présenté jeudi, Hydro-Québec compte sur une réconciliation économique avec les Premières Nations pour réaliser ses ambitions. Mais des communautés autochtones de la Côte-Nord font connaître leur opposition à tout développement hydroélectrique sur leur territoire.

Par exemple, le vice-chef du conseil de bande d’Unamen Shipu, Gerry Mark, réitère son opposition au projet de barrage sur la rivière du Petit Mécatina. On est contre le projet de Petit Mécatina. Michael [Sabia] le sait, on l’a rencontré il y a environ trois semaines , répète Gerry Mark dans une réponse écrite.

Le PDG de la société d'État, Michael Sabia, a lancé en conférence de presse jeudi matin vouloir développement une réconciliation économique avec les communautés autochtones. Il a indiqué que des partenariats avec les Premières Nations seront nécessaires pour atteindre les objectifs du nouveau plan d'action.

Le ministre Ian Lafrenière a réagi au plan d'Hydro-Québec lors de son entrée à la colline du Parlement jeudi matin. (Photo d'archives)

Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, assure toutefois qu'il n'y aura pas de projet sans l'aval des communautés autochtones.

Il y a plusieurs communautés qui sont venues nous voir en rencontres bilatérales qui veulent développer des projets. Alors on se donne le temps de regarder ça avec eux , martèle Ian Lafrenière, sans donner de détails sur la nature des projets.

Il n’y a pas de projets qui vont se faire sans acceptabilité sociale.

Le milieu économique applaudit le plan d'action

La plan d’Hydro-Québec propose notamment d’optimiser les barrages existants pour générer 2000 mégawatts ( MW ) supplémentaires.

Il est également prévu d'ajouter 10 000 MW de puissance éolienne, ce qui a de quoi réjouir le directeur du développement industriel d’Innovation et Développement ( ID ) Manicouagan, Guy Simard.

Moi je considère que c’est une excellente nouvelle , considère Guy Simard, rappelant que la construction d’un parc éolien est prévue près du poste Outardes au nord de Baie-Comeau.

Guy Simard, directeur du développement industriel chez ID Manicouagan. (Photo d'archives)

Il espère que d’autres projets comme celui-ci seront priorisés par Hydro-Québec sur le territoire nord-côtier. Le gouvernement doit absolument prioriser l’établissement industriel près des sources de production. [...] Personne n’en parle, mais il y a des pertes [d'énergie] sur les lignes de transport , fait valoir Guy Simard en entrevue.

Un expert mitigé

De son côté, le professeur au HEC Montréal et membre associé de la Chaire de recherche en gestion du secteur de l’énergie, Sylvain Audette, est plus nuancé quant à l’optimisation des barrages existants.

Je pense que c’est une position mitoyenne pour un peu calmer la grogne [quand on dit] qu’on va harnacher de nouvelles rivières , estime le professeur.

En même temps c’est quand même logique de dire qu’on va regarder si on n’est pas capable d’aller chercher 4000 MW dans les plus petites rivières et les barrages déjà existants , ajoute Sylvain Audette.

En tout, c'est de 8000 à 9000 MW en énergie additionnelle qu'Hydro-Québec ambitionne d'ajouter au réseau d'ici 2035, soit l'équivalent d'au moins cinq complexes La Romaine.

La société d’État compte également ajouter 5000 kilomètres de lignes de transport. Rappelons que la Ville de Fermont demandait en février dernier l’ajout d’une nouvelle ligne électrique pour répondre aux besoins des minières de la région.

Avec les informations de Paul Lavoie et Charles-Étienne Drouin