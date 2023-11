La très attendue chanson Now and Then, des Beatles, a finalement été lancée jeudi. Avec l’aide de l’intelligence artificielle, les membres survivants du groupe ont dépoussiéré une vieille démo enregistrée dans les années 1970 par John Lennon. Le résultat est poignant.

La ballade mélancolique a originalement été écrite par John Lennon en 1977, le leader des Fab Four. Dans la démo, ce dernier s’accompagne seul au piano dans son appartement new-yorkais.

Avec l’aide du producteur Giles Martin, Paul McCartney a passé plusieurs années à donner une nouvelle vie au titre, qui comprend aussi une partie de guitare enregistrée par George Harrison en 1995, ainsi que la batterie et la voix de Ringo Starr, enregistrées en 2022.

Dans un court métrage explicatif intitulé Now and Then – The Last Beatles Song, on apprend que le travail d’orfèvre sur le titre a débuté en 1994, lorsque Yoko Ono, veuve de John Lennon, a envoyé trois démos à Paul McCartney, Ringo Starr et feu George Harrison.

Les deux premières chansons, Free as a Bird et Real Love, ont été lancées en 1995 et 1996 dans la foulée du tentaculaire projet multimédia The Beatles Anthology.

C’était la chose qui se rapprochait le plus d’avoir John dans la même pièce que nous.

La troisième avait été laissée de côté, la voix de John Lennon étant enfouie sous le son de son piano. Les Beatles avaient alors décidé d’attendre, ne disposant pas des moyens technologiques nécessaires pour bien isoler chacune des pistes individuelles.

Une technologie de Peter Jackson

Cette avancée technologique est survenue près de 30 ans plus tard, lorsque Peter Jackson travaillait sur Get Back, la série documentaire de presque huit heures sur la création de l’album Let It Be.

Nous avons développé une technologie qui nous permet de prendre n’importe quelle bande sonore et d’en extraire les différentes composantes en pistes séparées, en utilisant l’apprentissage machine , explique le réalisateur dans Now and Then – The Last Beatles Song.

L’enregistrement original de John Lennon a été envoyé à l’équipe de Peter Jackson, qui est parvenue à en améliorer la qualité de façon exceptionnelle, la voix du chanteur n’étant plus submergée par le piano. Paul McCartney et Ringo Starr ont ensuite enregistré de nouvelles parties de basse, de batterie, ainsi que des voix et des cordes supplémentaires pour compléter la chanson.

Mon père aurait adoré ça, parce qu’il n’a jamais hésité à expérimenter de nouvelles technologies d’enregistrement. Je trouve que c’est vraiment beau , affirme Sean Lennon, fils de John Lennon, dans le court métrage des Beatles.

