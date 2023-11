Circonscriptions électorales : les tirets de la discorde

Alors que les limites des circonscriptions électorales sont toujours débattues au Québec, une autre lutte, plus subtile, se poursuit dans l'ombre. Des élus se battent pour inclure de nouveaux noms, qu'ils jugent plus représentatifs, dans leurs comtés, mais disent se heurter à des règles rigides.

Amélie Dionne met régulièrement un point d’honneur à illustrer ce qu’elle qualifie d'illogique. Dans ses communications avec les médias, l’élue caquiste se présente comme la députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata (incluant Les Basques) .

Le toponyme a même fait une brève incursion à l'Assemblée nationale, lors du serment qu'elle a prononcé l'an dernier. À ses côtés, un François Legault rieur, intrigué par la démarche inusitée de sa collègue.

Ouvrir en mode plein écran La députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Amélie Dionne (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Ces parenthèses, loin d’être anodines aux yeux de la principale intéressée, servent à ne pas oublier 20 % de la population qu’elle représente. Plusieurs citoyens soulignent ce sentiment d'exclusion et de confusion présentement avec l'absence du nom des Basques , témoigne Amélie Dionne.

C'est que le combat pour inclure Les Basques dans le nom du comté s'étale depuis maintenant plus d'une décennie. Un combat principalement mené par son préfet, Bertin Denis, qui soutient que le nom d'une circonscription est loin d'être uniquement symbolique.

Parce que dans Les Basques, l'absence de la région dans le toponyme de la circonscription est symptomatique d'un sentiment plus large d’oubli à l'égard, du moins aux yeux de son préfet, du territoire qu'il représente.

Ouvrir en mode plein écran Trois-Pistoles et la MRC des Basques souhaitent obtenir leur place dans le nom de leur circonscription. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Bertin Denis cite en exemple le Club Appalaches, dernier club de chasse et de pêche privé au Québec, situé dans le Territoire non organisé (TNO) Lac-Boisbouscache. Des gens de l'extérieur de la MRC [qui] ont des droits, des privilèges éternels sur le territoire , déplore-t-il. On a l'impression que la MRC des Basques, ça appartient à tout le monde.

On perd notre bois, on perd nos chevreuils et nos orignaux, puis là, c'est le nom du comté.

D'autant plus que Les Basques perdront également 10 % de leur territoire, résultat du regroupement de Saint-Guy et de Lac-des-Aigles, une municipalité située dans la MRC voisine de Témiscouata.

Pourtant, c'est dans cette région que l'on note la plus importante croissance démographique au Bas-Saint-Laurent, rappelle M. Denis. On essaie de nous faire passer pour une MRC pauvre, c'est extrêmement décevant d'entendre ça.

Ouvrir en mode plein écran Bertin Denis en a assez de voir son territoire oublié à plusieurs égards. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

À chaque redécoupage, l'élu est revenu à la charge pour imposer Les Basques dans le nom de la circonscription. Chaque tentative s'est soldée par un échec, ce qui lui laisse aujourd'hui un goût amer. C'est toujours la même chose, c'est le jour de la marmotte à chaque fois.

D'autant plus que le nom des Basques a été retiré du nom de la circonscription fédérale qui verra le jour quand la nouvelle carte électorale entrera en vigueur en avril 2024.

Ouvrir en mode plein écran La carte électorale fédérale qui entrera en vigueur en avril. L'Est-du-Québec perdra une circonscription, celle d'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia. (Image d'archives) Photo : Radio-Canada

Le nom d'une circonscription, c'est important parce qu'on l'évoque souvent , martèle pour sa part Pascal Bérubé, député de Matane–Matapédia. On l'évoque à l'Assemblée nationale, on l'évoque dans des moments plus formels... Ce n'est pas une coquetterie.

Le péquiste milite de son côté depuis longtemps pour l'ajout du nom de la Mitis dans la circonscription qu'il représente. Il dit avoir en main un projet de loi prêt à être déposé pour forcer Élections Québec à inclure la Mitis dans le nom de sa circonscription. Son dépôt a été retardé, explique-t-il, pour se concentrer sur le débat sur la carte électorale.

Ouvrir en mode plein écran Une vue sur un quartier résidentiel de Mont-Joli, dans La Mitis. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Néanmoins, ajouter ou retirer ne serait-ce qu’un nom propre ou un tiret dans le nom d’une circonscription est loin d’être chose facile, comme en témoignent les règles dont s'est doté Élections Québec.

Encadrer les tirets

Règle générale, la Commission de la représentation électorale (CRÉ) privilégie un seul toponyme pour la dénomination d'un comté provincial, pour éviter qu'un nom ne constitue qu'une liste des territoires d'appartenance. En revanche, si la juxtaposition est jugée inévitable, elle est limitée à deux éléments en privilégiant des noms ayant une tradition historique ou patrimoniale , précise la CRÉ .

Impossible, donc, pour une circonscription québécoise de compter plus de deux toponymes, comme le réclament Amélie Dionne et les élus des Basques.

Ouvrir en mode plein écran La Commission de la représentation électorale du Québec est un organe différent du bureau du Directeur général des élections. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

C'est l'une des balises d'Élections Québec lorsque vient le temps de nommer les circonscriptions, des règles basées sur les recommandations de la Commission de toponymie du Québec.

De plus, dans un souci de stabilité, Élections Québec ne modifie pas les circonscriptions dont les limites restent inchangées d'un redécoupage à l'autre. Un nom déjà en usage constitue un meilleur point de repère pour la population qu’un nouveau nom , plaide par courriel Julie St-Arnaud-Drolet, porte-parole d'Élections Québec.

Règles de dénomination des circonscriptions électorales 1. Une circonscription électorale dont les limites ne sont pas modifiées conserve son nom; 2. Une circonscription électorale dont les limites sont modifiées conserve son nom lorsque la modification territoriale n’a pas pour effet de le rendre inopportun; 3. Lorsqu'une nouvelle circonscription est créée ou qui voit ses limites modifiées et qui justifie l'attribution d'un nouveau nom, la CRÉ se base sur six autres balises, notamment la référence à la géographie ou à l'histoire, ou encore l'inclusion d'un personnage à titre honorifique. Source : Élections Québec

Étant donné que la CRÉ ne prévoit aucun changement aux limites de Rivière-du-Loup–Témiscouata, il serait bien peu probable que la circonscription soit rebaptisée.

Cependant, la députée de l'endroit n'en démord pas. Je pense qu'il y a matière à revoir les critères et à remédier à la situation , croit Amélie Dionne, qui plaide pour que la Commission soit plus flexible dans ses balises pour l'attribution des noms.

Par exemple, au palier fédéral, la Commission de toponymie du Canada ouvre la porte aux changements de noms d'une révision à l'autre s'ils ne conviennent pas.

Élections Canada ne prescrit pas de maximum quant au nombre de toponymes que peut contenir le nom d'une circonscription, mais se limite généralement à quatre. À titre d’exemple, si des élections sont déclenchées après avril 2024, l’ouest du Bas-Saint-Laurent choisira le député de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, ce qui en fera la circonscription comptant le plus de tirets et traits d’union au pays. Par ailleurs, le toponyme Rivière-du-Loup a bien failli être omis de la dénomination finale. Il a finalement été ajouté in extremis. Fait à noter, toutes les Premières Nations du Québec, de même que la Nation inuit, ont fait leur entrée dans les noms de certaines circonscriptions fédérales, une initiative prise sous le signe de la réconciliation , écrivait la Commission fédérale en juin dernier. C'est le cas chez nous des toponymes Kataskomiq, pour témoigner de la présence de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, ou encore Listuguj, pour les Mi'gmaq.

Élections Québec précise néanmoins que les noms attribués aux circonscriptions ne sont pas forcément reliés aux MRC qu'elles représentent.

[Les noms] existaient avant la création des MRC et font référence avant tout à des lieux naturels ou habités sur le territoire , explique la porte-parole d'Élections Québec, citant en exemple Matane–Matapédia, qui existaient respectivement depuis 1890 et 1922 .

La rédaction d'un projet de loi pour modifier ces règles, et du même coup sauver le poids politique de la Gaspésie, n'est pas dans les cartons du gouvernement caquiste.

Ouvrir en mode plein écran Pour le péquiste Pascal Bérubé, inclure la Mitis dans le nom de la circonscription qu'il représente est « une évidence ». (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Matane–Matapédia–Mitis–Haute-Gaspésie?

Les circonscriptions qui voient leurs limites changer peuvent changer de nom, mais comme on peut s'en douter, ce n'est pas un bar ouvert.

Le comté de Matane–Matapédia pourrait ainsi voir son nom être modifié... ou pas. Tout dépendra si la Commission de la représentation électorale considère que les nouvelles limites, qui incluraient désormais la Haute-Gaspésie, justifient l'attribution d'un nouveau nom plus représentatif.

Ouvrir en mode plein écran La nouvelle circonscription créée et issue de la fusion de Gaspé et Bonaventure réunira les deux toponymes. Élections Québec considère que la « juxtaposition des noms des anciennes circonscriptions visées est acceptable, dans la mesure où ces dénominations ne comportent pas déjà des noms composés ». (Image d'archives) Photo : Radio-Canada

Mais là encore, la CRÉ prescrit que le nom d'une circonscription dont les limites changent reste opportun si les motifs à l’origine de sa dénomination sont encore valables .

Par exemple, le nom d’une circonscription comportant une référence à un lieu géographique (une rivière, une ville, un mont, etc.) demeure indiqué si ce lieu se trouve encore compris entièrement ou suffisamment dans ce territoire.

Ainsi, lorsque la CRÉ a fusionné les circonscriptions de Matane et de Matapédia en 2011, elle a jugé que de juxtaposer les deux noms suffisait, même si le comté inclut également la région de la Mitis.

Pour la petite histoire, la circonscription de Matane, avant sa fusion en 2011, incluait également la Haute-Gaspésie, mais seul le toponyme matanais fut retenu à l'époque.

Et si la Commission faisait volte-face et décidait que Matane–Matapédia avait besoin d'être rebaptisée? Pascal Bérubé ne verrait pas de problème à représenter une circonscription dénommée Matane–Matapédia–Mitis–Haute-Gaspésie. La Haute-Gaspésie est une des régions qui a le plus besoin de reconnaissance et qui en a le moins souvent , insiste Pascal Bérubé.

Mais la règle voulant qu'un nom se limite à deux éléments maximum refait alors surface.

Ouvrir en mode plein écran S'il est réélu dans Matane–Matapédia en 2026, Pascal Bérubé craint de devenir un « moins bon » député en raison du territoire plus grand qu'il aura à parcourir dans sa circonscription. (Photo d'archives) Photo : Assemblée nationale du Québec / Claude Mathieu

Une personnalité pour éviter les chicanes?

Une circonscription peut également, à l'occasion, porter le nom d'une personnalité importante au Québec pour lui rendre hommage. C'est notamment le cas avec Jacques-Cartier, Marie-Victorin et Maurice-Richard.

Dans la proposition déposée par Élections Québec en septembre, une nouvelle circonscription appelée Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie serait créée dans la région du Centre-du-Québec. Ce nom souligne l'héritage de la suffragette et pionnière du mouvement féministe au Québec.

Chez nous, en 2012, la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec proposait que Montmagny–L'Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup soit remplacé par Elzéar-Bernier, célèbre navigateur né à L'Islet. Cette proposition n'aura toutefois pas duré longtemps.

Ouvrir en mode plein écran La circonscription de Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup aurait pu être rebaptisée Elzéar-Bernier en 2012, en l'honneur du célèbre capitaine originaire de L'Islet. (Image d'archives) Photo : Fournie par la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec, 2012

L'idée de remplacer des toponymes par un personnage est cependant reçue froidement par ceux qui souhaitent voir des changements aux noms des circonscriptions. Ça vient occulter la dimension géographique , argue Pascal Bérubé.

Il est bien d'honorer René Lévesque et Maurice Duplessis, mais je ne trouve pas que ça indique grand-chose pour la Côte-Nord.

Ouvrir en mode plein écran Paul St-Pierre Plamondon et Pascal Paradis saluent les automobilistes de Jean-Talon, au lendemain de la victoire du Parti québécois. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Par ailleurs, pendant l'élection partielle dans Jean-Talon, le Parti québécois indiquait que Pascal Paradis se présentait pour Sainte-Foy et Sillery, plutôt que dans Jean-Talon. C'était mon idée , sourit Pascal Bérubé.