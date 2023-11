Il y a 15 ans, le 4 novembre 2008, Barack Obama devenait le 44e président des États-Unis. Nos reportages d’archives reviennent sur cette élection historique.

À 47 ans, Barack Obama, le premier Afro-Américain à briguer la présidence, présente une feuille de route impressionnante. Mais au-delà de son parcours politique, c'est sa personnalité singulière qui fascine autant du côté de ses admirateurs que de ses détracteurs.

Dans ce reportage diffusé au Téléjournal le 25 août 2008, la journaliste Joyce Napier et le réalisateur Bruno Bonamigo sont à Chicago pour nous présenter Barack Obama, l'homme qui aspire à devenir le prochain président des États-Unis.

10:15 Joyce Napier et Bruno Bonamigo nous présentent Barack Obama, l'homme qui aspire à devenir le prochain président des États-Unis.

Le reportage s’intéresse au parcours de Barack Obama comme organisateur communautaire dans le South Site de Chicago et comme avocat passionné par le droit constitutionnel.

Par son travail d’organisateur communautaire Barack Obama souhaite mobiliser la communauté noire et élargir son réseau. Il aspire au vrai pouvoir. La seule façon selon lui de changer les choses.

C’est à Chicago qu’Obama aiguisera ses talents d’orateur, qu’il apprendra le style plus passionné d’un Martin Luther King.

Le 5 novembre 2008, Joyce Napier présente un reportage sur l’éclatante victoire d’Obama qui marquera l’histoire à plusieurs égards.

Son reportage est présenté à l’émission 24 heures en 60 minutes animée par Anne-Marie Dussault.

3:46 Reportage de la journaliste Joyce Napier sur la victoire électorale de Barack Obama. Animatrice Anne-Marie Dussault.

Premier Noir à être élu président des États-Unis, le démocrate a aussi réussi à faire se déplacer aux urnes 64 % des électeurs inscrits, soit le taux de participation le plus élevé en 100 ans.

Barack Obama termine avec 349 grands électeurs contre 163 pour le candidat républicain John Mc Cain.

Après le triomphe historique vient l’inévitable et dure réalité. Comme le rappelle la journaliste Joyce Napier Barack Obama hérite d’une nation sur le bord d’une récession et d’un pays en guerre sur deux fronts (Irak et Afghanistan).

Quelques mois plus tard, le 20 janvier 2009, la correspondante à Washington présente un reportage sur l’assermentation du nouveau président.

Encore une fois, le moment marque l’histoire américaine alors qu’une marée humaine de deux millions de personnes remplis d'espoir assiste à la cérémonie d’investiture du premier président noir.

Un homme dont le père n’aurait peut-être pas pu être servi dans un restaurant de quartier il y a 60 ans peut maintenant se tenir debout et prêter serment.