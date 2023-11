Une cycliste de 78 ans de la Baie Sainte-Marie en inspire d’autres

Quand Rose Comeau a pris sa retraite, il y a plus de 20 ans, elle a voulu se trouver des amies pour aller faire du vélo. Elle a passé une annonce à la radio et au départ seulement quelques femmes semblaient intéressées.

Mais là tout d'un coup, une venait puis elle disait : "ben, c’est tu OK si j’amène une de mes amies?", puis, bien sûr, ça grossit, raconte-t-elle

Aujourd'hui, je pense qu'on est 38 sur la liste. On est jamais les 38 ensembles, mais on est jusqu'à 20 des fois.

Il y a 22 ans, Rose Comeau a créé un groupe de vélo pour femmes de la Baie Sainte-Marie appelé les Pédaleuses en cadence. Photo : Radio-Canada / Janique LeBlanc

Les Pédaleuses en cadence, comme elles s’appellent, se rencontrent tous les mercredis matin du printemps à l'automne pour faire un parcours de 25 à 40 km.

Les Pédaleuses ici, c'est rendu presque une culture en soi, on est connues dans la communauté , lance Alphonsine Saulnier, qui fait partie du groupe. Ça, apporte énormément, d'abord l'exercice physique, on en a tous besoin, et ça nous apporte la motivation du mercredi matin, sortir le vélo, puis on y va toutes ensemble.

Quand on est à vélo puis qu'on est toutes ensemble, c'est une camaraderie qui est difficile à expliquer!

Pour bien des membres des Pédaleuses en cadence, les sorties de groupe hebdomadaire leur permettent de se dépasser et de s'encourager. Photo : Gracieuseté de Rose Comeau

Le groupe permet aussi l’entraide et une certaine sécurité fait remarquer la pédaleuse Dianne Thibault, qui est le bras droit de la fondatrice.

Des fois dans une de nos sorties, quelqu'un a une crevaison , dit-elle. Une a un outil, l'autre sait comment le faire et t'as trois, quatre femmes qui se mettent ensemble, puis ils vont l'aider à changer son pneu.

Les femmes du groupe des Pédaleuses en cadence lors d'une sortie dans la Baie Sainte-Marie. Photo : Gracieuseté de Rose Comeau

Alors que pour d’autres c’est une manière d’explorer.

Les organisatrices nous trouvent tout le temps des endroits vraiment intéressants , confie Claire Comeau, une autre des Pédaleuses en cadence. Je découvre des coins dans ma communauté que vraiment je connaissais point.

Et les découvertes peuvent aller bien au-delà des côtes de la Baie Sainte-Marie.

Le groupe des Pédaleuses en cadence lors d'un voyage en Europe. Photo : Gracieuseté de Rose Comeau

Rose Comeau a organisé presque un grand voyage de bicyclette par année avec les Pédaleuses en cadence. Elles ont parcouru, parfois accompagnées de leur conjoint, les côtes de la Nouvelle-Écosse, de la Péninsule acadienne, du Québec et de certains pays d’Europe.

En 20 ans, on a dû faire 16 ou 17 voyages , dit l’organisatrice jeune de cœur. Pour l’année qui vient, j’aimerais de faire la côte atlantique de la France.

Rose Comeau vient d’ailleurs de s’acheter un nouveau vélo en prévision du prochain voyage. Une bicyclette qui offre une assistance électrique. Elle a besoin d’un petit coup de pouce après s’être fait remplacer une hanche, mais il en aurait fallu beaucoup plus pour l’arrêter de pédaler.

Dianne Thibault fait du vélo depuis des années et elle a pris la relève pour l'organisation des sorties et les communications du groupe des Pédaleuses en cadence. Photo : Facebook/Dianne Thibault

Elle a bien envie de continuer longtemps, par contre, pour ce qui est de l’organisation des randonnées du mercredi et de toutes les communications du groupe, elle laisse ça à Dianne Thibault, une jeune soixantenaire.

Elle prend la relève avec l’intention de faire perdurer le groupe et inspirer d'autres femmes comme Rose Comeau l'a fait pour elle.

La motivation, puis le bien que ça fait, mentalement et physiquement, c'est merveilleux , dit-elle. Ça te redonne un rayon de soleil pour le restant de la semaine.

Avec les informations de Janique LeBlanc