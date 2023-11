Le DG du Cégep de Chicoutimi présente des excuses aux anciens étudiants du CQFA

André Gobeil a présenté des excuses officielles au nom du Cégep et de son Centre québécois de formation aéronautique (CQFA) à la suite de révélations troublantes sur le climat malsain qui règne dans la seule école publique de pilotage au Québec.

C’est le genre d’appel qu’on ne souhaite pas avoir. C’est troublant d’avoir un appel comme ça , a dit d’emblée le directeur général du Cégep de Chicoutimi en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Il s’est voulu rassurant pour les anciens étudiants qui ont levé le voile sur des abus psychologiques et sexuels ayant marqué leur passage au CQFA .

Je veux présenter aux victimes des excuses sincères de la part du Cégep de Chicoutimi et également de la direction du CQFA . Je veux qu’elles sachent qu’elles ont été des vecteurs de changement réel et on voit déjà l’impact de ça.

André Gobeil assure qu’il n’encourage aucunes représailles à l’endroit des anciens étudiants qui ont brisé le silence.

Je ne veux pas être dans les représailles ou l’amertume. On est dans le changement. [...] on est en mouvement et on était en mouvement avant le reportage pour améliorer le CQFA et assurer la sécurité et la protection de l’ensemble des étudiants , soutient M. Gobeil.

Donner suite aux plaintes

Dans le reportage qui sera diffusé jeudi soir à Enquête, certains étudiants reprochent à la direction du Centre québécois de formation aéronautique de laisser traîner leur plainte.

André Gobeil assure qu’il y a un processus rigoureux en place pour permettre aux étudiants de dénoncer des situations malsaines.

Il y a un nombre important d’actions qui ont été posées. Des enseignants ont été rencontrés, il peut y avoir eu des lettres au dossier ou des mesures disciplinaires. Nous, on est appelé à encadrer la situation, mais on ne peut pas dévoiler ces mesures-là , explique le directeur général.

Il jongle entre la confidentialité des plaignants et la protection des employés.

Les actions demeurent confidentielles. Si un enseignant ou un instructeur fait l’objet d’une plainte, la mesure disciplinaire, elle, n’est pas connue.

Il se dit encouragé par de récentes rencontres avec des enseignants et des instructeurs qui ont manifesté l’importance de s’encadrer entre collègues.

Ouvrir en mode plein écran Le CQFA est basé à l'aéroport de Saint-Honoré. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

La ministre de l’Enseignement supérieur du Québec, Pascale Déry, garde à l'œil l’évolution du dossier.

Les situations rapportées sont très troublantes et inacceptables. On suit la situation de près et on va s’assurer auprès de l’établissement qu’un climat sain et sécuritaire soit rétabli. J’invite les victimes à dénoncer ces comportements , a-t-elle déclaré sur le réseau X.

La direction du Cégep de Chicoutimi entend rencontrer des responsables du ministère pour discuter de la suite des choses.