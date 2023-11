Altek licencie 140 travailleurs à Saint-Apollinaire

La compagnie basée dans la région de Montréal ferme son usine de Saint-Apollinaire. Les 140 employés se retrouvent sans gagne-pain depuis le 1er novembre. Un coup dur pour la municipalité de 8000 habitants.

Dans un communiqué envoyé aux médias, la direction indique que c’est avec tristesse et à contrecœur qu’elle a dû cesser immédiatement les activités de l’usine.

Selon le porte-parole, l’installation de Saint-Apollinaire était la plus importante pour l’entreprise en termes de main-d’œuvre et de superficie.

Altek justifie sa décision par une baisse significative de son carnet de commandes .

L’organisation ajoute que la diminution drastique des mises en chantier provoquée par la hausse des taux d’intérêt explique sa situation financière.

Dans le contexte économique actuel, l’entreprise a peu d’espoir que la situation s’améliore à court terme et se voit malheureusement contrainte de prendre cette décision difficile , écrit la direction.

L’usine, qui se spécialisait dans la fabrication de portes d’entrée et de fenêtres pour les entrepreneurs et les professionnels, était dans le paysage de Saint-Apollinaire depuis plus de 60 ans.

Altek affirme que différents programmes sont disponibles pour les employés touchés par ces licenciements.

Certains d’entre eux pourraient notamment postuler dans les autres installations de l’entreprise à Lévis, Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Georges ou au siège social de Candiac.

Un dur coup pour la municipalité

Le maire de Saint-Apollinaire, Jonathan Moreau, ne cache pas sa déception de voir l’entreprise fermer son usine de la rue Industrielle.

Il croit que l’annonce aura un impact sur l’économie de la municipalité.

C’est sûr que c’est un gros manufacturier pour Saint-Apollinaire, d’autant plus que c’est une institution chez nous!

Son souhait est que cette annonce n’ait pas un effet domino sur les deux autres entreprises de portes et fenêtres qui ont pignon sur rue à Saint-Apollinaire.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de la municipalité affirme qu'il s'agit d'un «dur coup» pour la communauté. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Jonathan Moreau espère que les quelque 140 travailleurs licenciés pourront retrouver un emploi au sein de l’entreprise ailleurs au Québec.

Ça ramène pas des travailleurs pour chez nous, c’est ça qui est dommage, explique le maire. 140 personnes qui perdent leur emploi, à Saint-Apollinaire, c’est quand même un trou important pour le milieu économique de notre municipalité.

Avec la collaboration de Camille Carpentier