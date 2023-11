Assistez à l’Assemblée publique annuelle de CBC/Radio-Canada

Cette année, dans le cadre de l’Assemblée publique annuelle de CBC/Radio-Canada, on vous ouvre la porte de nos salles de rédaction.

Journalistes, ombudsmans et responsables des services de l'information répondront à vos questions sur leurs rôles, les défis du métier et l’engagement de CBC/Radio-Canada d'offrir à la population canadienne des contenus d’information fiables et dignes de confiance.