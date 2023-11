Être au foyer, mais vivre chez soi : le succès des foyers de soins sans murs au N.-B.

Irène Mallet n’a pas gagné au bingo de cartes, mais ce n’est pas grave. Elle a gagné un après-midi de socialisation qui n’a pas de prix, grâce au programme Foyer de soins sans mur.

Officiellement, elle est une cliente des Résidences Lucien Saindon de Lamèque, dans la Péninsule acadienne. Mais après son activité, qui lui permet d'échapper à la solitude, elle peut retourner dans le confort de sa maison.

Quelques-uns des participants au projet Foyer de soins sans mur aux Résidences Lucien Saindon de Lamèque. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Je retrouve ici le support, le confort et les soins dont j’ai besoin. Je me suis fait de nombreux amis qui m’ont sauvé la vie. Quand je suis à la maison, je suis épuisée. Quand j’ai besoin d’un regain de vie, je viens ici. Ça me donne le goût de vivre, ça me redonne de l’énergie. Si je le pouvais, je viendrais tous les jours , se réjouit-elle avant de commencer une autre partie.

C’est la plus belle chose qui me soit arrivée de ma vie.

Après quatre années d’essai, le ministère du Développement social a annoncé que le projet pilote qui était en cours dans quatre foyers de soins de la province devient permanent et sera élargi à 10 autres foyers de soins, alors que six autres devraient s'ajouter à cette liste avant la fin de 2023.

Voici les foyers de soins qui font partie du programme Foyer de soins sans mur : Manoir Édith B. Pinet (Paquetville);

Westford Nursing Home (Port Elgin);

Résidences Inkerman (Inkerman);

Résidences Lucien Saindon (Lamèque);

Loch Lomond Villa (Saint John);

Résidences Mgr Chiasson (Shippagan);

Foyer Saint-Antoine (Saint-Antoine);

Victoria Glen Manor (Perth-Andover);

Villa Beauséjour (Caraquet);

Kiwanis Nursing Home (Sussex);

Passamaquoddy Lodge (Saint Andrews);

Dr. V.A. Snow Centre (Hampton);

Embassy Hall, Tucker Hall, et Cohen Hall de la société Shannex (Quispamsis et Saint-Jean);

Losier Hall de la société Shannex (Miramichi)

Selon le ministère, le programme espère venir en aide à environ 2500 personnes âgées au cours de la première année d’expansion. Quatre millions $ sont prévus dans le budget provincial 2023-2024 pour financer l'élargissement du programme.

Soins primaires du quotidien

Contrairement aux services extramuraux qui se concentrent sur les soins de santé, le Foyer de soins sans mur offre une gamme beaucoup plus large de services comme des services de repas sur place ou à emporter, des soins d'esthétique et de coiffure, des appels de courtoisie ou des activités récréatives.

Le foyer de soins des Résidences Lucien Saindon de Lamèque a été un des quatre foyers de la province à tester le projet pilote Foyer de soins sans mur depuis 2019. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Louis Savoie, un client du foyer Lucien Saindon a été l'un des premiers participants au projet.

La vie de l'octogénaire a changé du tout au tout. Je reçois de nombreux services comme des bains, des repas. On fait des exercices et des activités avec mon iPad. Les bains sont spécialement appréciés en raison de ma condition musculaire , confie-t-il.

Des témoignages comme celui-là, la coordonnatrice du programme Kathleen Savoie en reçoit chaque semaine.

On les ressuscite , estime-t-elle.

Ils se sentent de nouveau valorisés de voir que quelqu’un prend soin d’eux. Ils se sentent moins seuls. On devient leur deuxième famille. Ce programme sauve leur vie.

Kathleen Savoie, coordinatrice du programme, Guylaine Ward, directrice générale des Résidences Lucien Saindon de Lamèque, et Gaétan Haché, responsable de l'élargissement du programme Foyer de soins sans mur. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Gaétan Haché a implanté le programme aux Résidences Lucien Saindon quand il en était le directeur général. Aujourd’hui, il partage son expertise avec cinq autres foyers de soins qui lanceront à leur tour le programme dans les prochaines semaines.

On veut que ça se propage et on veut que ça marche parce que ça comble un besoin important auprès des personnes âgées qui veulent demeurer le plus longtemps possible à la maison. Quand on les voit sourire, on sait qu’on fait ça pour les bonnes raisons , indique-t-il.

Un franc succès

Le succès de Foyer de soins sans mur réjouit au plus haut point sa conceptrice Suzanne Dupuis-Blanchard, directrice du Centre d’études du vieillissement de l’Université de Moncton.

L’idée est tellement simple que je me demande parfois pourquoi nous n’y avons pas pensé avant.

Selon les plus récentes analyses, après quatre années de rodage à travers quatre projets pilotes et 405 participants, le taux de satisfaction atteint presque la note parfaite.

Notre objectif du maintien à domicile est réussi. Les personnes âgées se sentent plus en sécurité et moins isolées : 99,5 % des participants recommandent ce programme , estime Suzanne Dupuis-Blanchard.

La participation ne garantit pas pour autant une place dans un foyer de soins le moment venu. Les personnes doivent traverser le même processus d’acceptation que quelqu’un en communauté, explique Kathleen Savoie.

La seule chose qui peut changer est que notre foyer devienne le premier choix, parce qu’il est connu , note-t-elle.

Un modèle en région rurale

Selon Suzanne Dupuis-Blanchard, le Foyer de soins sans mur fonctionne bien dans les régions rurales, en raison du fort esprit communautaire.

Le côté rural du projet pilote, ça rejoint les gens. C’est plus attrayant. Les familles nous envoient des courriels et des messages de remerciement. Leur père ou leur mère sont plus en vie. C’est là qu’on sait qu’on fait une différence , dit la chercheuse universitaire.

Suzanne Dupuis-Blanchard est directrice du Centre d'études du vieillissement et professeure titulaire de l'École de science infirmière de l'Université de Moncton. Photo : Suzanne Dupuis-Blanchard

En mode préparatoire

Les Résidences Mgr Chiasson de Shippagan se préparent à leur tour à implanter le programme du Foyer de soins sans mur. La directrice générale Anne-Marie Richardson-Chiasson mentionne qu’il ne reste qu’à organiser des consultations publiques avant de débuter l’offre de services, probablement avant Noël.

Anne-Marie Richardson-Chiasson, directrice générale des Résidences Mgr Chiasson de Shippagan, prépare le terrain pour implanter le programme Foyer de soins sans mur avant Noël. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Ces services seront offerts gratuitement à raison de trois jours par semaine pour commencer.

C’est une belle dynamique , assure la directrice générale. Nous avons tout l’équipement et l’expertise. Pourquoi ne pas les partager avec la communauté?

Il y a évidemment des défis à relever, comme le recrutement de la main-d'œuvre, la disponibilité des professionnels, l’engagement de bénévoles et des familles ou encore le transport de personnes. Le partenariat avec plusieurs services locaux s’avère une bonne solution, dit-elle.