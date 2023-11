La technologie des années 2000 fascine la génération Z

Après que les années 1980 et 1990 ont hypnotisé la génération Y, un nouveau cycle s’amorce, cette fois-ci avec les Z, qui s’arrachent les appareils technos du début des années 2000. Et les entreprises l’ont bien compris.

À la mi-octobre, la boutique de vêtements Urban Outfitters – l’une des favorites des gens nés au tournant du millénaire – mettait en vente une collection d’iPod originaux remis à neuf.

Sortis tout droit des années 2000, ces lecteurs de musique d’Apple actualisés, comprenant une batterie neuve et plus d’espace de stockage, se vendaient entre 200 et 350 $ US (entre 275 et 480 $ CA) en ligne, selon la génération de l’appareil.

Après avoir vendu des tourne-disques et des lecteurs de cassettes portatifs, Urban Outfitters a mis en vente des iPod des années 2000 reconditionnés sur son site. Photo : Urban Outfitters

Ce prix, plus élevé que l’original, n’a pas refroidi les internautes, qui ont rapidement épuisé les stocks – Urban Outfitters n’a pas fourni de détails à Radio-Canada sur la quantité d’appareils dont elle disposait ni en combien de temps elle les a écoulés.

Autre exemple : le site spécialisé The Verge regroupe sous un thème le retour des coquilles transparentes des appareils électroniques. Très à la mode dans les années 2000, cette enveloppe de protection en plastique permettait de dévoiler aux technophiles les fils, circuits et autres composantes des gadgets.

La console de jeux de poche Analogue Pocket est aussi offerte avec une coque transparente. Photo : Analogue

Une jeune femme qui utilise des iPod Shuffle comme barrettes à cheveux, un joueur qui a assemblé son ordinateur de jeu dans une vieille tour jaunie par les années… Les exemples fusent en ligne.

Pour Arnaud Granata, président de Formations Infopresse, c’est le retour d’un méga courant culturel qui respecte les cycles de la mode : Les gens de la génération Z sont nés au début des années 2000 et ont aujourd’hui 20 et quelques années. En général, ça prend de 20 à 30 ans pour que quelque chose devienne "vintage”.

Pour [les gens de] la génération Z, c’est avoir accès à une espèce de fantasme de la technologie présente à leur naissance, qu’ils n’ont jamais vraiment connue.

Une tendance encouragée par les réseaux sociaux

Mais comment se propage cette fascination de la génération Z pour ces gadgets des années 2000? Par les réseaux sociaux, certes, mais cela s’inscrit aussi dans un mouvement plus large, selon le spécialiste du marketing.

Sur TikTok et Instagram, des plateformes adorées des jeunes, on peut regarder des films entiers à coup d’extraits de quelques minutes, une formule très populaire. Paramount Pictures s’est joint à cette tendance en publiant en 23 parties Mean Girls, ce film culte d’adolescentes, qui a pris l’affiche en 2004.

Résultat : une nouvelle vague de mèmes du personnage de Cady Heron (Lindsay Lohan) et autres vedettes de Mean Girls, a émergé en ligne.

La biographie de Britney Spears, parue le 24 octobre dernier, s’inscrit dans la même tendance : La couverture du livre, c’est la Britney des années 2000, lorsque sa carrière a décollé. Ça parle aux gens de 40 ans aujourd’hui, mais aussi à tous les jeunes qui l’ont peu connue .

Des internautes ont même combiné la sortie du livre à une scène de Mean Girls dans des mèmes.

Au-delà des réseaux sociaux, Arnaud Granata note que plusieurs soirées ont été organisées sous le thème des années 2000 dans des bars.

Une source de réconfort

Cet amour renouvelé pour les gadgets des années 2000 s’explique par certains traits de personnalité que l’on connaît de la génération Z, d’après le président de Formations Infopresse.

La génération Z a grandi avec l’écoanxiété, les guerres et énormément d’insécurité. Si on retourne dans le passé, c’est peut-être parce que l’avenir nous fait peur.