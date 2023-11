Une jeune femme est morte, jeudi avant-midi, dans Limoilou après avoir été heurtée par un camion-benne de la Ville de Québec.

L'accident s'est produit un peu après 9 h 30 à l'angle de la 41e rue et de la 1re Avenue.

La mort de la jeune femme a été constatée sur place.

Les circonstances restent à éclaircir.

Un périmètre de sécurité a été établi autour de l'intersection très achalandée et les policiers doivent rencontrer plusieurs témoins de la scène pour comprendre ce qui s'est passé.

Un terrible accident s'est produit ce matin à la jonction de Limoilou et de Charlesbourg. Mes pensées accompagnent la famille de la victime, les témoins et les premiers répondants. Quel triste événement. — Bruno Marchand (@brunomarchand) November 2, 2023

La conseillère municipale de Limoilou a offert ses condoléances aux proches de la victimes et demandé des interventions de la municipalité. La Ville doit offrir des aménagements plus sécuritaires et prioriser les quadrilatères hautement accidentogènes , a indiqué Jackie Smith.

Plus de détails à venir

Avec les informations de Martin Boucher