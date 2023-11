Victoriaville ne sera pas l’hôte des Jeux du Québec à l’hiver 2026

Les prochains Jeux du Québec ne seront pas à Victoriaville, c'est Blainville qui a été choisie pour être l'hôte de la 60e Finale.

Victoriaville était en lice pour devenir l'hôte.

En mai dernier, la Ville de Victoriaville a adopté une résolution lors d'une séance extraordinaire du conseil municipal afin de montrer son intention d'accueillir la 60e Finale des Jeux.

La déception est vive Victoriaville, mais le maire Antoine Tardif encaisse le choc. Il rapporte que Sports Québec lui a mentionné que c'était très serré jusqu'à la toute fin entre Blainville et Victoriaville.

Au niveau des infrastructures, au niveau du financement, tout y était, mais que ce serait certains éléments plutôt mineurs qui ont fait pencher la balance dans le cas de Blainville.

C'est certain que pour nous aujourd'hui c'est une déception. On a mis beaucoup d'efforts au cours de la dernière année et demie à présenter une candidature. On a surtout senti une mobilisation exceptionnelle du milieu. On va se rassembler, on va se réunir, on va en tirer des conclusions et on verra ce que l'on fait pour la suite.