Assembler le matériel roulant du tramway de Québec à l'usine Alstom peut s'avérer intéressant, mais pas vital pour La Pocatière, a déclaré jeudi matin le ministre de l'Économie Pierre Fitzgibbon.

Le politicien a soutenu en mêlée de presse que d'autres contrats de matériels roulants, comme celui du métro de Toronto et du SkyTrain de Vancouver, garnissent déjà le carnet de commandes de l'usine.

Des contrats, a rappelé Fitzgibbon, qui ont pu être obtenus grâce au prêt pardonnable de 56 M$ octroyé par Québec pour rénover les installations d'Alstom au Kamouraska. On a rehaussé La Pocatière , a plaidé Pierre Fitzgibbon. C'est sûr que s'il y avait un tramway à Québec et qu'il y avait un contrat, ça aiderait encore plus.

En vertu de ce prêt, Alstom doit notamment maintenir un minimum de 400 emplois. Ils étaient 435 en septembre dernier.

Ça va être intéressant, c'est sûr , a-t-il poursuivi lorsque questionné à savoir si ledit contrat est vital pour l'usine pocatoise. Mais ce n'est pas une question de vie ou de mort pour La Pocatière.

Le contrat de 569 millions de dollars signé entre Alstom et la Ville de Québec prévoit l'assemblage de la trentaine de rames que compterait le projet de tramway, et pourrait mobiliser des centaines de travailleurs pendant plusieurs années.

Dans le milieu syndical, on se dit peu impressionné par les propos du ministre. Si la présidente de la CSN au Bas-Saint-Laurent reconnaît que les contrats actuels permettent à ses employés de bien vivre , Pauline Bélanger martèle que personne ne connaît l'avenir pour les commandes à venir .