L’industrie touristique acadienne de l’île se sent exclue des discussions stratégiques

Les opérateurs touristiques de l’Île-du-Prince-Édouard se réunissent mercredi et jeudi à Charlottetown afin d'élaborer leur stratégie pour les années à venir. Des opérateurs francophones se sentent exclus des discussions et ont du mal à faire passer leur message.

C'est notre opportunité de créer une nouvelle vision et une nouvelle stratégie englobant toutes ces choses que nous avons apprises , déclare Corryn Clemence, directrice de l'Association de l'industrie touristique de l'Île-du-Prince-Édouard (TIAPEI).

Après une année record en 2022, les chiffres de 2023 sont un peu en baisse, mais toujours supérieurs à ceux d'avant la pandémie.

Parmi les objectifs des participants pour 2024, l'extension de la saison touristique figure en bonne place.

Ils veulent avoir une saison [touristique] de quatre saisons , commente Marcel Bernard, gérant du Village musical acadien, présent sur place.

Ouvrir en mode plein écran Corryn Clemence est présidente directrice générale de l’Association de l'industrie touristique de l’île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Cette volonté de créer une saison touristique hivernale dans la province n'est pas nouvelle. La stratégie 2022/2023 en fait mention à plusieurs reprises.

Publicité

C'est peut-être un rêve. En fin de compte, l'hiver tu as de la température, les coûts d'opération sont plus élevés, la main-d'œuvre, ça fait que c'est tout un défi , croit Marcel Bernard.

Les francophones ont du mal à se faire entendre

Le responsable du Village musical acadien va plus loin. Selon lui, cette stratégie exclut certains produits touristiques acadiens, car les organismes à but non lucratif comme le Village musical ne peuvent pas recevoir de soutien financier. Ce dernier serait réservé aux PME , affirme Marcel Bernard.

Nous autres, on est exclu de ça. C'est malheureux parce que ça veut dire que les produits touristiques acadiens sont pas présents dans cette nouvelle vision de l'industrie , regrette-t-il, mentionnant que son but serait d'organiser des événements.

Donc on fait rien. Ça fait que si la saison s'agrandit il y aura pas de produit touristique acadien.

Les opérateurs touristiques anglophones réclament aussi que les budgets de publicité soient orientés vers l'Ontario en priorité.

Mon marché, c'est Ontario, Ontario, Ontario, et après le reste du Canada, et après l'Amérique du Nord et le reste du monde , lance Perry Gotell, propriétaire de Tranquility Cove Adventures à Georgetown.

Ouvrir en mode plein écran Le marketing de Tourisme Î.-P.-É. vise notamment l'Ontario, comme ici à Toronto en 2022. Des opérateurs touristiques de l'Île-du-Prince-Édouard souhaitent que les efforts de publicité dans cette province soient augmentés. Cette stratégie ne fait pas le bonheur des opérateurs acadiens, dont la clientèle vient surtout du Québec. Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Là aussi, Marcel Bernard sent que la discussion est close avant d'avoir commencé.

Publicité

Notre marché c'est le Québec et faut pas oublier les États de la Nouvelle-Angleterre. Malheureusement, on en a pas parlé beaucoup à table parce que c'était déjà pris pour acquis que c'était l'Ontario , déplore-t-il.

L'Acadien aurait aimé que plus de francophones fassent le déplacement à Charlottetown à la réunion de TIAPEI pour en parler.

Faire passer les points, ça devient un petit peu difficile. Je pense que c'est peut-être le point que Acadie IPE se penche dessus parce que faut qu'on parle plus fort, demande Marcel Bernard.

Au moment de la publication de cet article, l'Association touristique Acadie IPE, qui vise à promouvoir les événements et les acteurs touristiques acadiens à l'Île-du-Prince-Édouard, n'était pas joignable. Le ministère du Tourisme n'a pour sa part pas répondu à notre demande d'entrevue.