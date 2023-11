Octobre chaud, novembre froid sur la Côte-Nord

Le mois d'octobre a été considérablement plus chaud sur la Côte-Nord que la moyenne des 50 dernières années, selon Environnement Canada. Les températures de la fin du mois se sont toutefois rééquilibrées rapidement.

En début de semaine, les Nord-Côtiers ont dû retrouver leurs tuques, gants et balais à neige. Si les températures ont été chaudes en octobre, la situation s’est résorbée à temps pour l'Halloween.

On est dans un contraste qui est difficile pour le corps à s’adapter aussi rapidement. [...] La différence est difficile pour le corps, même si on le sait mentalement , explique le météorologue d'Environnement Canada, Simon Legault.

L'ensemble du territoire nord-côtier a ressenti des températures moyennes dépassant de 4 °C les températures normales d'octobre.

À Sept-Îles, par exemple, la température moyenne pour le mois a été de 7,6 °C, alors que la norme est plutôt de 3,7 °C.

Ça a été un mois en contraste. On a commencé avec de très hautes températures et on a fini avec de très basses températures , poursuit Simon Legault au micro de Bis Petitpas jeudi matin.

La Basse-Côte-Nord et Schefferville ont aussi remarqué des hausses de températures, quoique moins élevées qu'ailleurs sur la Côte-Nord.

Un novembre frisquet

Pour le mois de novembre qui s'amorce, il faut s'attendre à des températures plus froides que la normale durant la première moitié du mois avant de se rapprocher de la normale à la fin du mois, selon Environnement Canada.