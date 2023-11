L’état de santé du maire de Warwick le force à se retirer de la vie politique

C'est son état de santé qui force le maire de Warwick à se retirer de la vie politique, a annoncé son frère, Alain Lambert, jeudi matin en conférence de presse.

Rappelons que Pascal Lambert avait été hospitalisé au printemps dernier après avoir été retrouvé inconscient à l'aréna Jean-Charles Perreault. Il avait alors reçu une véritable vague de solidarité.

Le maire n'était pas présent lors de la conférence de jeudi matin.

Maire de la Ville de Warwick depuis novembre 2021 et cumulant plus de 18 ans comme élu dans sa municipalité, M. Lambert doit maintenant canaliser son énergie pour se rétablir et améliorer son état de santé.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse suppléante Noëlla Comtois, le frère et le fils de Pascal Lambert, Alain et Olivier, et le directeur général de Warwick, Matthieu Levasseur. Photo : Radio-Canada / Jean François Dumas

Alain Lambert précise par ailleurs que le maire a subi un « traumatisme crânien sévère à la suite d'un accident dont on ne connaît pas la cause. »

Pascal va bien. Il est privilégié, car il bénéficie des soins et de l'accompagnement d'une équipe dédiée et mobilisée à favoriser son rétablissement. Il se déplace avec aisance et il progresse. Fier de "son" Warwick et prônant l'activité physique, je ne serais pas surpris qu'il participe à une course à un moment donné , ajoute-t-il.

Avec les informations de Jean-François Dumas

Plus de détails à venir