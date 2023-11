La relève peine à faire sa place au Premier Gala de l’ADISQ

Même si le Premier Gala de l’ADISQ a offert une belle visibilité aux artistes durant les performances, les votes de l’Académie ne permettaient pas, mercredi, de récompenser la relève musicale de façon marquée.

Amorçant sa première animation de gala, la rappeuse Sarahmée a souligné que, comme le veut la coutume, le gala du mercredi allait s’attarder à ce qui se fait de nouveau en musique au Québec.

Or les trois premiers trophées de la soirée ont été décernés à des artistes bien établis : Les Trois Accords pour Présence d’esprit dans la catégorie de l'album rock de l'année, Ginette Reno pour C’est tout moi dans la catégorie de l'album de l'année – adulte contemporain, et Daniel Bélanger pour Mercure en mai dans la catégorie du choix de la critique.

Ouvrir en mode plein écran Daniel Bélanger est reparti grand gagnant de la soirée avec trois statuettes pour son album « Mercure en mai ». Photo : Facebook/DanielBelangerOfficiel - Francis Champoux

Dans son mot d’ouverture, Sarahmée a souligné les nombreux anniversaires qui ont lieu cette année dans le milieu de la musique. Deux entités célébraient d’ailleurs leurs 50 ans : le rap… et la carrière de Michel Rivard!

Publicité

Le numéro d’ouverture a fait place au trio Les Shirley, qui s’est démarqué cette année avec la sortie d’un deuxième album, More Is More, et en jouant en première partie des Foo Fighters à Montréal en juillet dernier. Les punk-rockeuses étaient jumelées aux Sœurs Boulay en début de gala, pour interpréter Fais-moi un show de boucane, puis leur chanson It’s Time. Elles accompagnaient aussi Stéphanie et Mélanie Boulay pour Les lumières dans le ciel, tirée de leur album Échapper à la nuit.

Zach Zoya, Shreez, Ariane Roy, Matiu, Shauit, Bleu Jeans Bleu, Mike Clay et Jay Scott sont également montés sur scène durant le gala pour présenter leurs chansons.

Difficile de faire des découvertes

Vingt-deux artistes obtiennent cette année leur première nomination à l’ ADISQ (aux galas d’hier ou à celui qui aura lieu dimanche), et le prix Ma première nomination permet de mettre en lumière ces nouveaux talents, dans un contexte où la découvrabilité musicale est extrêmement difficile.

Cette année, le vote du public a permis d’offrir cette bourse à Jonathan Roy, un artiste qui obtient déjà beaucoup de succès auprès des radios commerciales, contrairement à bon nombre de ses pairs en nomination.

Ouvrir en mode plein écran Jonathan Roy a lancé son dernier album, « Life Distortions », au début de l'année 2023. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté

Shauit et son album Natukun ont été récompensés dans la catégorie de l’album de l’année en langues autochtones. Toutes les autres personnes sélectionnées dans la catégorie sont montées sur scène avec lui afin de souligner le manque de possibilités pour la diffusion de la musique des Premières Nations.

Publicité

Peu de femmes ou groupes majoritairement féminins ont reçu un prix au Premier Gala de l’ADISQ. Alors que 22 prix ont été décernés durant la soirée, seules Ginette Reno, Alexandra Stréliski, Angèle Dubeau et Ariane Roy ont remporté des Félix.

Les statuettes entre les bonnes mains?

Quelques moments de confusion en ce qui a trait aux lauréats et lauréates ont teinté les deux galas d’hier.

Pour la pochette d’album de l’année, prix remis durant le Gala de l’industrie en après-midi, l’ ADISQ a récompensé La Maison Fauve, étiquette de disque de Philippe Brach, pour la pochette de son album Les gens qu’on aime, paru en mars dernier. Catherine Simard, de La Maison Fauve, a souligné le travail de graphisme et la photo de Raphaël Ouellet qui ont permis de créer cette pochette.

Toutes les nominations de la catégorie étaient attribuées aux maisons de disques plutôt qu’aux artistes qui avaient photographié ou dessiné les pochettes.

De la même façon, durant le Premier Gala, le prix de la vidéo de l’année est attribué à l’artiste, plutôt qu’à l’idéateur ou idéatrice du vidéoclip.

Heureusement, Ariane Roy, gagnante du Félix dans cette catégorie cette année, est au centre de la chorégraphie qui anime la chanson Kundah. Ariane Roy a d’ailleurs invité la réalisatrice et monteuse du clip, Franie-Éléonore Bernier, à l'accompagner sur scène pour la réception du trophée.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?