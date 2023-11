Saint-Alphonse demande à Québec de reconsidérer sa position

Alors que le ministère de la Sécurité publique a refusé de participer au paiement de l’imposante facture découlant de l’incendie survenu cet été sur le site d’Exploitation Jaffa, la Municipalité de Saint-Alphonse, incapable d’assumer ces frais, lui demande de changer son fusil d’épaule.

Tel qu'anticipé en septembre, la Municipalité calcule que les coûts totaux générés par le sinistre qui s’est produit dans le dépôt de matières résiduelles de la compagnie privée dépassent bel et bien les 200 000 $. La facture finale s'élève plus précisément à 207 000 $.

Les entrepreneurs qui ont offert leurs services dans le cadre de l’importante intervention visant à éteindre le brasier ont déjà été payés. Il reste encore, toutefois, à acquitter les factures des six Municipalités et Villes dont le service incendie a prêté main-forte, puisqu’il est entendu que l’administration municipale qui reçoit du renfort doit en assumer les coûts.

Ouvrir en mode plein écran Incluant celle de Saint-Alphonse, les efforts de sept brigades de pompiers ont été nécessaires pour venir à bout des flammes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Ces montants totalisent à eux seuls environ 95 000 $. On veut vraiment les payer, mais il faut qu’on trouve les sous. On n’a pas ça dans notre fonds [de roulement] à la Municipalité , déplore la mairesse de Saint-Alphonse, Josiane Appleby.

L’élue rappelle que le budget annuel dédié à la sécurité incendie de la municipalité de 760 habitants s’élève à 48 000 $. Son budget total, quant à lui, est estimé à environ 1,5 million de dollars.

Désormais accompagnée d’un avocat dans ses démarches, Saint-Alphonse a acheminé à Québec une demande de révision la semaine dernière. Sa mairesse considère que l'intervention, qui a duré 80 heures, relève de la Sécurité publique.

On a protégé la forêt […], l’édifice [d’Exploitation Jaffa] aussi et notre paroisse. C’était à peu près à deux kilomètres de notre municipalité.

On se demande pourquoi la Sécurité publique refuse de nous aider , lance la mairesse, qui ajoute que la demande d'aide qui lui a été acheminée ne comportait pas de montant précis.

Saint-Alphonse souhaite par ailleurs s’entendre avec les six municipalités concernées pour la somme qui leur est due. La compagnie d’assurance qui la couvre a, de son côté, refusé de la rembourser. On n’aura rien , résume Josiane Appleby.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Saint-Alphonse, Josiane Appleby Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Aucune demande formelle de soutien n’a pour l’instant été adressée aux MRC de Bonaventure et Avignon. On attend d’avoir un suivi de la Sécurité publique , ajoute l’élue.

En plus des effectifs de Saint-Alphonse, des pompiers sont venus de Maria, New Richmond, Caplan, Saint-Siméon, Bonaventure et New Carlisle pour prêter main-forte.

Le budget 2024, un casse-tête

Mme Appleby espère une réponse à sa demande de révision dans les meilleurs délais, puisque les frais de l’incendie de l'été dernier font de l’élaboration du prochain budget municipal un véritable casse-tête.

Accompagnée par le ministère des Affaires municipales en ce sens, l’administration municipale multiplie actuellement les calculs.

On efface et on recommence! On a des frais fixes et il faut en tenir compte […]. C’est pour ça qu’on a vraiment besoin de l’aide de la Sécurité publique.

L’idée de doter Saint-Alphonse d’un nouveau centre communautaire et sportif, que la Municipalité espérait concrétiser avec une subvention issue d’un programme provincial, semble de moins en moins envisageable puisque la Municipalité devrait inévitablement assumer une portion du financement total.

Ça va peut-être attendre quatre ou cinq ans avant que ce soit [lancé] , conclut la mairesse Appleby, précisant que l’idée est actuellement mise de côté.

