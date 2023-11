Selon deux affidavits déposés dans le cadre d’un projet d’action collective contre Robert Miller, qui regroupe une quarantaine de plaignantes, l’homme d’affaires montréalais aurait eu de nombreux rapports sexuels dans le passé avec au moins deux adolescentes alors âgées de 12 ans.

Dans les deux documents dont Radio-Canada a obtenu copie, les plaignantes – que nous désignerons sous les noms de Madame 45 et Madame 46 – racontent comment elles ont été approchées par le riche homme d’affaires et comment ce dernier a eu des relations sexuelles avec elles en échange d’argent pendant des années par la suite. Des agressions qui ont détruit leur vie, affirment-elles.

Madame 45, qui explique avoir rencontré Robert Miller pour la première fois en 1994, explique qu’à cette époque, elle vivait seule avec son père handicapé et qu’ils étaient très pauvres. Alors âgée de 12 ans, elle était trop jeune pour travailler et gagner de l’argent.

Un jour, elle a répondu à une annonce dans le journal pour du mannequinat . Un homme disant s'appeler Raymond Poulet lui avait donné rendez-vous et lui avait alors expliqué que le travail ne consistait pas qu’à être mannequin et qu’elle devrait avoir des relations sexuelles avec un dénommé Bob .

Afin de s’assurer qu’elle ferait l’affaire, Raymond Poulet – qui s’occupait selon elle d’une agence d’escortes – a eu une relation sexuelle avec elle, et ce, même si elle lui avait fait part de son âge.

Dans les jours qui ont suivi, un rendez-vous a été fixé entre la jeune fille et Bob . Raymond Poulet et une femme qui travaillait pour lui accompagnaient la jeune fille au rendez-vous.

À la suite d’un échange d’argent entre Miller et les deux proxénètes, elle a eu une relation sexuelle non protégée avec lui malgré le fait qu’elle lui a dit qu’elle était en secondaire 1 . Lui affirmait être atteint de la maladie de Parkinson et vouloir profiter le plus possible de la vie.

Elle a reçu 500 $ des deux proxénètes à la suite de la rencontre qui l’a laissée sous le choc, raconte-t-elle. Lors de sa troisième rencontre avec Robert Miller, elle affirme lui avoir clairement dit qu’elle avait 12 ans.

Les fois suivantes, Robert Miller lui aurait donné ses coordonnées afin qu’elle n’ait plus à passer par Raymond Poulet pour les rencontres. Il lui a également demandé d’amener d’autres filles au rendez-vous. Ce qu’elle a fait par la suite, toujours en échange d'argent.

Selon Madame 45, elle et Miller ont eu des relations sexuelles en échange d’argent jusqu’à ses 15 ou 16 ans. Elle estime qu’elle a eu des rapports environ 30 fois avec lui au cours de cette période.

Arrêté en 1997 pour sollicitation [d’autres jeunes filles] à son école. Madame 45 raconte que miraculeusement, aucune enquête n’a eu lieu par la suite et qu’elle n’a pas hérité d’un dossier criminel. Elle ajoute qu’elle n’a jamais su ce qui s’était passé.

Madame 46, quant à elle, connaissait l’homme d’affaires depuis sa petite enfance en raison d’une relation d’amitié entre ses parents et Robert Miller et sa femme de l’époque.

Selon son récit, c’est en 1977 qu’elle a été sexuellement agressée par Robert Miller, alors qu’elle avait elle aussi 12 ans. Ce dernier avait eu une relation complète avec elle alors qu’il s’était retrouvé seul avec la jeune fille dans son domicile alors que ses parents étaient sortis. Il leur avait promis de veiller sur elle pendant leur absence. Il lui avait remis un billet de 20 $ à la suite de l’agression, raconte Madame 46.

Elle affirme avoir eu par la suite des relations sexuelles avec lui jusqu’à ses 17 ans. À chaque rencontre, elle touchait entre 200 $ et 1000 $. Il n’y a, selon elle, aucun doute sur le fait que Miller savait quel âge elle avait au moment des faits, souligne-t-elle.

Entre 1978 et 1982, elle affirme qu’ils avaient des relations sexuelles environ trois fois par semaine.

Les deux femmes affirment que leur vie a été détruite par la suite en raison notamment de la honte ressentie et des bouleversements psychologiques entraînés par ces agressions sexuelles dont elles doivent porter le poids encore aujourd’hui, chaque jour de leur vie.

41 déclarations sous serment étudiées par le tribunal

Jeudi, le tribunal doit se pencher sur la recevabilité de 41 déclarations sous serment faites dans le cadre d’une demande d’autorisation d’un recours collectif par des femmes qui affirment elles aussi avoir été agressées sexuellement par le milliardaire montréalais.

Lors de l'audience au palais de justice de Montréal, l'avocat de Robert Miller a fait valoir que la confidentialité des plaignantes – qui ne sont désignées que par leurs initiales dans les documents de cour – ne permet pas à son client de bénéficier d'une défense équitable. Le juriste a fait valoir qu'il ne peut plaider adéquatement dans cette cause s'il ne sait pas qui sont les plaignantes. Il demande aussi des informations relatives à leur âge.

Rappelons que l'action collective n'a toujours pas été autorisée par la Cour dans cette affaire.

Plusieurs plaignantes poursuivent également Robert Miller et son entreprise, Future Electronics, au civil pour des millions de dollars dans le but d’obtenir réparation pour les abus sexuels qu’elles ont subis aux mains de Miller lorsqu’elles étaient adolescentes.

Depuis des mois, les témoignages se multiplient contre Robert Miller, qui aurait été pendant des dizaines d’années à la tête d’un réseau d’exploitation sexuelle de jeunes filles mineures ou à peine majeures, selon les informations recueillies par l’émission Enquête et diffusées en février 2023.

Le clan Miller nie tout en bloc

De son côté, Robert Miller nie catégoriquement toutes ces allégations et s’oppose judiciairement aux poursuites individuelles et à la demande de recours collectif de la quarantaine de plaignantes.

Le milliardaire, son entreprise et son entourage font maintenant l'objet de quatre poursuites : trois poursuites individuelles en plus de la demande de recours collectif.

Quelques heures après la diffusion du reportage d’Enquête, Robert Miller a renoncé à ses fonctions de PDG de Future Electronics. Et en septembre dernier, Future Electronics annonçait la vente de l’entreprise à une firme taïwanaise pour plus de cinq milliards de dollars.