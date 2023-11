Plus d’Edmontoniens ayant des emplois ont recours à la banque alimentaire

Selon un sondage réalisé par la banque alimentaire d'Edmonton, près du tiers de sa clientèle occupe un emploi.

Si l'augmentation du nombre de salariés ayant recours au soutien d'une banque alimentaire est en hausse partout au pays, comme le rapporte Banque alimentaire Canada (Nouvelle fenêtre), Edmonton semble particulièrement touché.

À l'échelle provinciale, une personne sur six ayant recours aux services d’une banque alimentaire en Alberta occupe un emploi. À Edmonton, ce sont plutôt 27 % des répondants au sondage de la banque alimentaire qui affirment occuper un emploi. Un peu moins de la moitié d'entre eux travaillent à temps plein.

Alors que le nombre de personnes bénéficiant des paniers alimentaires tout en occupant un emploi était en baisse entre 2019 et 2021, il est remonté en flèche en 2023.

Le salaire moyen des répondants est de 19 $ l'heure, ce qui est plus élevé que le salaire minimum, mais moindre que les 21,50 $ l'heure considérés comme salaire de subsistance.

Quand la banque bat des records

Au mois d'août, la banque alimentaire a soutenu un nombre record de 37 400 personnes. Nous avons servi le plus grand nombre de personnes jamais enregistré dans notre histoire , déclare la directrice de la banque alimentaire d'Edmonton, Marjorie Bencz. Cette hausse la préoccupe. Nous sommes inquiétés par le nombre croissant de personnes qui ont besoin de nos services.

Les chiffres de Banque alimentaire Canada montrent qu'en 2023, les banques du pays ont desservi 32 % de personnes de plus qu’en 2022 et 78,5 % de plus qu’en 2019.

À partir des informations de Scott Stevenson