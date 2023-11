Un projet de captage et d'entreposage de carbone misant sur des roches sous-marines pourrait voir le jour au large de la Colombie-Britannique. La technologie mise à l'essai vise notamment à lutter contre le réchauffement climatique.

Les gens ont tendance à ne pas penser aux océans pour ce genre de solutions , reconnaît Kate Moran, la chercheuse principale du Solid Carbon Project supervisé par Ocean Network Canada (ONC). Pourtant, c'est l'océan qui a la plus grande capacité, si on inclut le basalte océanique, à éliminer le CO 2 de l'atmosphère.

D'une manière générale, la séquestration du carbone vise à réduire les gaz à effet de serre en capturant le dioxyde de carbone de l'atmosphère et en l'injectant sous terre.

Une première au Canada

Cette technologie est la première du genre au Canada, selon Kate Morgan.

D'autres projets ont visé à injecter du dioxyde de carbone dans le bassin sédimentaire de l'océan, mais selon Kate Moran, ce qui rend cette initiative unique, c'est que la destination finale est le basalte, qui se trouve sous la roche sédimentaire.

Cette technologie est le nec plus ultra en termes de durabilité, car elle réagira avec le basalte, formera de la roche et ne retournera jamais dans l'atmosphère.

L'équipe se concentre sur le bassin de Cascadia, situé à environ 300 kilomètres au sud-ouest de l'île de Vancouver. Selon Kate Moran, le basalte qui s'y trouve a la capacité de stocker 750 gigatonnes de CO 2 , soit l'équivalent d'environ 15 à 20 ans d'émissions mondiales.

Publicité

Une étude de préfaisabilité a été réalisée en 2018 avec le département américain de l'Énergie et une étude de faisabilité est en cours. Selon Kate Moran, un projet de démonstration pourrait suivre, à condition d’obtenir un financement de 60 millions de dollars. La chercheuse est convaincue qu’une telle somme peut être obtenue auprès du gouvernement, de l'industrie et d'autres mécènes.

Plusieurs obstacles

La démonstration, qui comprendrait l'injection réelle de CO 2 dans les formations basaltiques et la surveillance, durerait environ deux ans.

Le captage du carbone sous la mer n’est pas une technique nouvelle et elle doit faire face à plusieurs obstacles. Tip Meckel, chercheur scientifique principal engagé dans le projet Carbone solide, explique : Le captage, le transport et la réinjection du CO 2 coûtent cher. Les défis semblent être principalement d'ordre économique : il s'agit de s'assurer que le projet peut être viable économiquement.

Curran Crawford, professeur de génie mécanique à l'Université de Victoria, est l’un des responsables du projet Carbone solide. Il travaille avec des étudiants pour s’assurer que le projet est faisable.

Il explique que pour limiter les émissions, le recours à l’énergie éolienne est nécessaire. D’une hauteur de 150 mètres, les éoliennes seraient installées sur une plate-forme triangulaire flottante de 100 m de diamètre.

Publicité

L'électricité produite par les éoliennes alimenterait des équipements qui extrairaient le CO 2 de l'air. Le carbone recueilli serait ensuite acheminé par un pipeline jusqu'au site d'injection sous-marin.

Le travail effectué par l'équipe jusqu'à présent montre que c'est techniquement faisable , assure Curran Crawford. Il pense que cette technologie pourrait être utilisée partout dans le monde, soulignant qu'environ 90 % du basalte de la Terre se trouve sous l'océan.

Il prévient qu'il sera cependant important de réaliser les études environnementales appropriées avant que le projet ne démarre.

Avec des informations de Julia Wong