Green Day de passage à Osheaga l’été prochain

Le légendaire groupe de punk rock californien Green Day sera de passage au festival Osheaga le 3 août 2024, après une escale à Toronto le 1er août. Les deux concerts s’inscrivent dans la portion nord-américaine de la tournée Saviors, qui débutera en Europe au mois de mai prochain.

Cette nouvelle tournée permettra au groupe de faire la promotion de son 14e album, aussi intitulé Saviors, qui doit paraître le 19 janvier.

Ce sera aussi l’occasion de revisiter pour le trio de revisiter plusieurs chansons phares de son catalogue, alors qu’il fêtera l’an prochain le 30e anniversaire de son troisième album, Dookie, et le 20e anniversaire d’American Idiot, son septième opus.

Rappelons que Green Day se produira aussi le 19 novembre à Hamilton, en Ontario, alors que le groupe sera la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps de la Coupe Grey, championnat de la Ligue canadienne de football (LCF). Le match opposera les Tiger-Cats de Hamilton aux Stampeders de Calgary.

Pour le concert du 1er août 2024 au Rogers Centre à Toronto, la bande à Billie Joe Armstrong sera accompagnée des groupes The Smashing Pumpkins, Rancid et The Linda Lindas. Elle sera seule sur scène pour sa prestation à Osheaga.

Formé en 1987 à Berkeley, en Californie, Green Day a vendu plus de 75 millions d'albums et a remporté cinq prix Grammy. La formation a été intronisée au Panthéon du rock & roll en 2015.