Les employés du SCFP à la Municipalité du Cap-Breton de retour au travail

Un débrayage illégal des travailleurs extérieurs de la municipalité régionale du Cap-Breton a pris fin à la suite d'une décision de la Commission du travail de la Nouvelle-Écosse.

Les membres de la section locale 759 du Syndicat canadien de la fonction publique ( SCFP ), qui fournissent entre autres des services de transport en commun et de collecte d'ordures, ont cessé leur travail mardi et mercredi.

La situation semblait être en voie de se prolonger, mais mercredi soir, la mairesse de la Municipalité régionale du Cap-Breton, Amanda McDougall, a publié une brève décision de la commission du travail sur sa page Facebook.

Dans le document, le conseil d'administration ordonnait aux employés de retourner au travail.

Le service de transport en commun a repris à compter de 17 heures mercredi.

Les raisons de l’arrêt de travail

Le syndicat explique que ses membres étaient mécontents de l'accommodement par la Municipalité du Cap-Breton d'un membre du Syndicat des employés généraux et du gouvernement de la Nouvelle-Écosse ( NSGEU ), qui représente les travailleurs du service de police régional du Cap-Breton.

Le président de la section locale 759, Kevin Ivey, indique que l'employé du NSGEU avait été placé dans un poste du SCFP sans aucune consultation et au-dessus de certains membres du SCFP qui auraient pu postuler pour le poste.

Le syndicat a déposé un grief concernant le placement, qui, selon la Municipalité, constitue un accommodement pour cet employé, et la Municipalité a déposé un grief concernant le débrayage des membres du syndicat.

Des travailleurs du système de transport en commun du Cap-Breton réunis pendant leur arrêt de travail à un dépôt d'autobus de la rue Welton à Sydney, en Nouvelle-Écosse.

Les deux parties se sont rencontrées mercredi, mais le syndicat dit qu'aucune décision n'a été prise.

Personne de la Municipalité n'était disponible pour commenter mercredi.

Conséquences de l’arrêt de travail

L'arrêt des transports en commun a été difficile pour bien des étudiants de l'Université du Cap-Breton.

Raman Singh, qui étudie là depuis deux mois et qui travaille à temps partiel au centre commercial près de l'Université, dit que le manque de service d’autobus a été un inconvénient majeur.

C'est difficile pour moi de me rendre à mon travail et à mes cours , dit-il. J'ai dû prendre un taxi hier. C'est trop cher. Pour le centre commercial Mayflower, c'est environ 12 $ .

Beaucoup d'étudiants de l'Université du Cap-Breton dépendent du système de transport en commun pour se rendre à leurs cours.

Le président du syndicat étudiant, Sahilpreet Singh, confie que le débrayage mercredi a été un choc total .

Les étudiants ne se sentent pas bien, dit-il. Ils viennent ici aussi pour étudier, mais aussi pour utiliser la bibliothèque et d’autres ressources.

L'arrêt de travail a également touché le service Handi-Trans, qui offre des autobus aux personnes qui ne peuvent pas utiliser le réseau régulier et la collecte et l'élimination des déchets et du recyclage.

Avec les informations de Tom Ayers de CBC