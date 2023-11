Le projet de loi pour protéger le port du coquelicot dans les lieux de travail est adopté

Le gouvernement de la Saskatchewan a adopté son projet de loi pour protéger le port du coquelicot dans les lieux de travail de la province. Ainsi, les employeurs ne pourront pas mettre en place de politique interdisant de porter le coquelicot au travail.

Le projet de loi Saskatchewan Remembrance Observance Act a été présenté mercredi à l’Assemblée législative. Il a eu le soutien unanime des députés provinciaux, ce qui a mené à son adoption immédiate.

Par voie de communiqué, le ministre des Relations de travail et de la Sécurité au travail, Don McMorris, soutient que les anciens combattants du présent et du passé ont combattu pour la liberté et la paix au Canada.

Permettre aux travailleurs de porter un coquelicot dans leur lieu de travail est une façon de rendre hommage aux sacrifices des anciens combattants , ajoute le ministre McMorris.

La loi proposée donnera le droit aux travailleurs sous la réglementation provinciale de porter un coquelicot reconnu par la Légion royale canadienne dans leur lieu de travail entre le 1er et le 11 novembre chaque année , précise Don McMorris.

La loi a cependant des exceptions, par exemple dans le cas où le port du coquelicot pose des risques de santé et de sécurité pour le travailleur. Elle ne s’appliquera pas non plus pour les travailleurs se trouvant sous la réglementation fédérale, comme les secteurs des banques et des télécommunications.

Avec cette adoption, la Saskatchewan se joint à l’Ontario et au Manitoba qui ont déjà des lois similaires en place.

Ce projet de loi faisait partie des priorités politiques du gouvernement dans le discours du trône prononcé la semaine dernière.

Le premier ministre Scott Moe disait que la province avait reçu des plaintes selon lesquelles des travailleurs n’avaient pas le droit de porter le coquelicot dans leurs milieux de travail.

Avec les informations de Nick Frew