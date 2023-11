Le plan du gouvernement de Doug Ford d'investir dans les cliniques privées pour accélérer certaines chirurgies et des tests d'imagerie médicale risque d'accroître le manque de personnel et les temps d'attente dans les hôpitaux, selon une étude du Centre canadien de politiques alternatives.

Le groupe de gauche cite l'exemple de l'Alberta dans sa critique du plan ontarien de faire des milliers d'opérations de la cataracte et de remplacement du genou et de la hanche en clinique privée.

Alors que l'activité chirurgicale [privée] a augmenté de 48 % [en Alberta] de 2018-2019 à 2020-2021, les volumes d'opérations dans les hôpitaux ont baissé de 12 % durant la même période , peut-on lire dans le rapport publié jeudi.

Au même moment, les hôpitaux albertains ont fait face à une réduction du nombre de lits pour les patients nécessitant une intervention chirurgicale, ajoute l'étude.

L'Ontario ne manque pas d'espaces physiques ou d'équipement pour améliorer les temps d'attente pour les opérations et l'imagerie médicale. Ce qui manque, c'est le personnel nécessaire.

Tout comme l'ont souligné de nombreux critiques du plan du gouvernement Ford, l'étude affirme que le secteur privé peut offrir des mesures incitatives pour attirer des travailleurs de la santé du secteur public, telles qu'une charge de travail réduite, des patients au cas moins complexe ou une rémunération plus élevée.

L'Ontario en meilleure position que d'autres provinces

Selon l'étude, l'Ontario avait la meilleure note au pays en 2022, en matière de chirurgies de remplacement de la hanche et du genou.

Environ 70 % des patients avaient eu leur opération en 26 semaines ou moins (la norme nationale), comparativement à 27 % à 38 % en Alberta et 32 % à 45 % au Québec.

Pour la cataracte, l'Ontario était toutefois en deçà de la moyenne canadienne et de plusieurs autres provinces, avec 59 % des opérations faites en 16 semaines ou moins, comparativement à 65 % en Alberta, 68 % au Québec et 81 % en Colombie-Britannique.

Le Centre canadien de politiques alternatives recommande à l'Ontario de « repenser » son plan de financer un réseau de cliniques privées pour des opérations de la cataracte et de remplacement du genou et de la hanche, et d'investir plutôt davantage dans le système de santé public.

Le gouvernement Ford se défend

Notre gouvernement n'est pas satisfait du statu quo , répond Hannah Jensen, attachée de presse de la ministre de la Santé Sylvia Jones, dans une déclaration écrite.

Certains s'opposeront toujours à l'innovation.

Elle affirme que le plan provincial a déjà permis de réduire l'arriéré d'opérations au niveau prévalant avant la pandémie, en ajoutant entre autres 14 000 chirurgies de la cataracte entièrement couvertes par l'assurance-santé et 49 000 heures de tests d'imagerie médicale.

Mme Jensen soutient que le gouvernement encadre les pratiques des cliniques privées de façon « robuste » et exige, notamment, qu'elles fournissent un plan pour le personnel.

Avec des renseignements fournis par Andréane Williams