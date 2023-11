Curling : l’inspirante histoire d’une jeune qui joue avec les grandes

Âgée de 10 ans, Audrey Desjardins de South Porcupine, dans le Nord de l’Ontario, est une athlète avec une différence notoire, vous comprendrez à la fin du récit, ce qui l’amène entre autres à lire plus facilement la trajectoire des pierres de curling, alors qu'elle joue maintenant avec des adolescentes principalement âgées de 15 à 17 ans.

Habituellement, en cinquième année du primaire, les jeunes pratiquent le curling avec des pierres deux fois plus légères, dans la catégorie des Little Rock, et n’affrontent surtout pas des plus vieux qui fréquentent les collèges et les universités.

En février, le club de curling de Timmins était l’hôte des championnats nationaux des moins de 18 ans. Je me suis dit que je voulais être comme eux , nous raconte Audrey, qui avait fait ses débuts dans le sport 4 ans auparavant.

La possibilité de jouer à ce nouveau niveau est arrivée plus tôt que prévu, dès septembre dernier.

J’étais vraiment excitée et surprise parce que j’étais très jeune , se souvient-elle au sujet l’émotion qui l’a envahi après avoir décroché le combiné.

Audrey Desjardins lance une pierre.

Valérie Harrold, sa coéquipière, avance que quelqu’un qui fait le saut à 10 ans dans la catégorie des moins de 18 ans est plutôt rare.

Elle aussi rêvait de jouer à ce niveau depuis l’âge de 8 ans, mais a dû attendre beaucoup plus longtemps qu’Audrey pour savourer ce moment.

Ça, c’était mon rêve d’être sur une équipe [U18] puis de voir une petite fille comme Audrey être sur une équipe c’est vraiment inspirant , nous dit Valérie qui a attendu jusqu’à 15 ans pour jouer à ce niveau.

Devin McLeod, l’entraîneur, nous raconte pourquoi il a fait confiance à Audrey pour faire partie de l’équipe qu’il dirige.

Audrey avait les compétences nécessaires pour voir la trajectoire de la pierre. Tout le monde à des choses à améliorer, mais au-dessus de tout elle a une belle attitude positive , lance-t-il.

Valérie a aussi remarqué son esprit et sa grande maturité.

Je me souviens que notre première "game" ici. Elle me disait de ne pas abandonner quand je me doutais, puis elle était là pour me donner beaucoup de confiance , ajoute Valérie dont la passion du curling lui a été transmise par son père.

Alors que Valérie Harrold semble troublée par le lancer de sa coéquipière, Audrey Desjardins l'encourage tout de même.

Ce qui n’est pas le cas pour Audrey, dont les deux parents n’ont jamais pratiqué le curling.

Ses parents sont très fiers de ses accomplissements surtout après un diagnostic à l’âge de 7 ans qui auraient pu la freiner dans son élan.

Audrey a été diagnostiquée avec l’autisme (le syndrome d’Asperger) , précise son père. Il raconte que sa fille à une manière bien à elle de se comporter socialement et d’apprendre.

Audrey ne laissera personne, ni même sa différence, freiner sa trajectoire pour atteindre, un jour, l’élite nationale féminine de curling au Tournoi des cœurs.