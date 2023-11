Jacques Surette revient avec Conséquences, son troisième opus, un album plus mature, léché, et groovy qui confirme davantage l'identité musicale de l'artiste originaire de Yarmouth en Nouvelle-Écosse.

Conséquences

En écoutant l’album, l'envie pourrait vous prendre de vous replonger dans votre vieil album photo, et d'observer les vestiges du début vingtaine remplie de questionnements, de quêtes identitaires et de coupes de cheveux douteuses.

C’est cette nostalgie qu’amène l’album, le temps qui file, les choix, les joies, les peines qui ont parsemés notre parcours. Conséquences, comme son nom l’indique, réfléchi aux répercussions de certaines décisions. Le tout avec légèreté, et en conservant le petit côté comique que Jacques Surette développe dans ses textes.

À l’image de l’album, Quoisse qui brasse dans la sauce donne le ton aux premières notes du petit dernier. Avec ses Crocs aux pieds et son thé dans sa tasse , Jacques, propose d’entrée de jeu un son frais, décontracté, qui fait bouger les fesses sur un texte ludique et léger.

L'auteur-compositeur-interprète Jacques Surette lance son nouvel album « Conséquences » en novembre.

Un clivage entre une musique douce pop-folk et des airs de blues country. Des textes qui tantôt mettent de bonne humeur, tantôt font réfléchir. Une douce amertume dans la mélancolie. On comprend que c’est dans cette optique que Jacques a fait couler l’encre.

En entrevue, le musicien a été questionné à savoir si pour lui, écrire avait un effet similaire à une visite au psy.

Dans Conséquences, c’est un rollercaster d’émotions. Je me considère moi-même un gars émotif. J’aime ça aller chercher ses émotions chez les gens, mais aussi de les faire rire. Un mélange de rire, de joie et de peine, un gros bundle of emotions. Ça fait du bien de mettre en mots tout ça , explique-t-il.

La chanson titre, Conséquences, reflète parfaitement le fil conducteur reliant les chansons. Nous n'avons qu’à penser aux paroles du refrain sous des notes de guitares électriques.

Ouais c’est vrai je crois que j’ai perdu ma chance, oh freaking lord je crois que j’ai perdu ma danse, tout ce qu’on fait et tout ce qu’on dit, oh c’est sûr d’avoir des conséquences.

Jacques se plonge à fond dans des aspects personnels de sa vie notamment avec un hommage à son père, en reprenant une chanson que ce dernier avait écrit dans les années 80s avec J’pense rien qu’à toi. Il évoque également des problèmes de consommation d’alcool dans son titre Blow & go.

23 ans et pourtant

Le mot d’ordre pour l’album est simplicité. Une simplicité efficace dans la composition, on n’en beurre pas trop épais. Des arrangements et une réalisation compétente du groupe gaspésien Dans l’Shed.

C’est les roots de ce que j’ai commencé avec, juste la guitare et la voix. J’ai tout le temps fait ça simplement dans ma chambre et j’ai gardé ce vibe là.

On conserve l’essence de ce qu’est Jacques Surette comme entité musicale. Un duo voix/guitare sur la plupart des morceaux. Une simplicité dans les textes également, mais des textes authentiques, qui peuvent un brin tomber dans la redondance. Quelques figures de style répétitives, des airs similaires, mais ce n’est pas choquant.

L'artiste acadien du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse Jaques Surette

Choses dites, Jacques Surette n’a que 23 ans. Vingt-trois ans, pour un artiste, c’est encore bien souvent la phase de découverte, d’essais et d’erreurs. Toutefois c’est peut-être avec Conséquences que le jeune musicien a trouvé les bribes d’une formule gagnante.

En écoutant l’album, on peut avoir l'impression d’avoir affaire avec quelqu’un qui est dans le métier depuis plusieurs décennies, un habitué malgré le jeune âge, une vieille âme comme on dit. Vous n’avez d'ailleurs qu’à écouter quelques instants sa voix. Graves, le ton, le débit, le timbre, sa texture , vous comprendrez.

Jacques Surette arrive au niveau supérieur avec cet album. Une musicalité et des textes plus matures et travaillés viennent confirmer que le chanteur est prêt pour la suite de son aventure.

La voix francophone de Yarmouth

La musique acadienne francophone de la Nouvelle-Écosse et en pleine effervescence depuis quelques années.

Nous pouvons penser à des artistes comme : P’tit Belliveau, Peanut Butter Sundae, Alex Bilodeau (Arthur Comeau), Silvie Boulianne, Cy, Mike à Vik, et d'autres. Ils sont plusieurs à avoir accéléré le rayonnement de cette identité musicale en Acadie, comme ailleurs.

L'auteur- compositeur et interprète Jacques Surette.

Jacques Surette s’affirme nettement comme un porte-étendard de cette culture en pleine expansion, tout en conservant les racines d’un vieux son folk-country épuré.

Les gens trouvent ça de plus en plus intéressant de voir qu’il y a un petit secret niche de français qui se trouvent en Nouvelle-Écosse. Ça a vraiment commencé à snowballer dans les dernières années et c’est nice d’en faire partie, mentionne Jacques Surette.

L'album disponible dès le 3 novembre. Le public aura le droit à trois spectacles de lancement, soit à Tusket, Caraquet et Moncton.