Constuire de nouveaux barrages, augmenter la puissance des centrales existantes, tripler la production éolienne : c'est un plan pour le moins ambitieux dont s'est doté Hydro-Québec pour décarboner le Québec tout stimulant la croissance économique de la province d'ici 2035. Les besoins en main-d'œuvre seront toutefois considérables.

Dans son plan d'action présenté aux médias jeudi, la société d'État confirme entre autres vouloir bâtir de nouvelles centrales hydroélectriques . Elle ne précise pas quels cours d'eau devraient être harnachés pour ce faire, mais la rivière du Petit Mécatina a été évoquée pendant le breffage technique.

Ces nouvelles centrales seraient relativement petites à en juger par la puissance de celles-ci, estimées à plus ou moins 2000 mégawatts (MW). Inauguré le mois dernier, le complexe de la Romaine, qui compte quatre centrales, est de 1550 MW.

Parmi les nouveaux barrages qui seront construits, Hydro-Québec mentionne que l'un d'entre eux sera un nouveau type de centrale à réserve pompée , qui produira à elle seule 1000 MW d'énergie.

Pour répondre à la croissance de la demande, Hydro-Québec mentionne en outre avoir l'intention de rénover certains barrages déjà en fonction pour générer 2000 MW supplémentaires, mais également d'ajouter 10 000 MW de puissance éolienne, soit presque trois fois la production actuelle (4000 MW).

Une fois installées, ces éoliennes, dont le nombre se situerait entre 1000 et 1500, occuperont l'équivalent de 15 fois la superficie de l'île de Montréal , a spécifié jeudi le PDG de la société d'État, Michael Sabia.

Le bouquet énergétique intégrera également du solaire et du stockage par batterie, et nous analyserons les autres technologies en cours de développement un peu partout dans le monde , peut-on lire dans le communiqué de presse. De 500 à 1000 MW de production découleraient de ces nouvelles sources d'énergie.

L'énergie nucléaire ne fait pas partie du plan , a souligné Michael Sabia, jeudi, même si Hydro-Québec étudie actuellement la possibilité de réactiver la centrale Gentilly-2.

La société d'État s'est en outre fixée un objectif d'envergure en matière d'efficacité énergétique, qui devrait, selon elle, lui permettre de doubler les économies pour atteindre 3500 MW. Son PDG a notamment parlé d'efforts qui seront demandés aux propriétaires de maisons imposantes , jeudi.

En tout, c'est de 8000 à 9000 MW en énergie additionnelle qu'Hydro-Québec ambitionne d'ajouter d'ici 2035, soit l'équivalent d'au moins cinq complexe La Romaine.

Uniquement pour hausser sa production de manière suffisante, les investissements nécessaires varieront entre 90 et 100 milliards de dollars d'ici 2035, notamment pour ajouter 5000 kilomètres de ligne de transport.

Cette somme devrait même atteindre de 155 à 185 milliards en prenant en considérant les investissements visant à assurer la fiabilité et la qualité du service ainsi que les charges d'exploitation additionnelle, soit de 12 à 16 milliards par année pendant 12 ans.

Le plan d'action d'Hydro-Québec, qui s'étend jusqu'en 2035, évoque aussi l'objectif de carboneutralité que Québec s'est fixé pour 2050. Pour en arriver là, la société d'État devra entretemps doubler sa production énergétique, écrit-elle.

Pour toutes ces raisons, Hydro-Québec chiffre à 55 000 le nombre de travailleurs de la construction dont elle aura besoin d'ici 2035. Son plan d'action met donc en lumière, d'une certaine façon, le lancement par Québec plus tôt cette semaine de formations rapides et rémunérées dans le but de recruter des milliers d'ouvriers.